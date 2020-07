Gremios de la salud: No necesitamos aplausos, queremos que el gobierno entregue los insumos

Trabajadores de la salud exigen la dotación de insumos en lugar de aplausos pedidos por el gobierno / Foto: Rafael Salazar

El gremio del sector salud del estado Anzoátegui se unirá a la protesta virtual que se realizará a través de la red social Twitter, este miércoles 29 de julio a las 4:00 pm, como un método para exigir la entrega de los equipos de protección personal (EPP) adecuados para laborar durante la pandemia, así como la dotación de insumos que garanticen el derecho a la atención médica de los venezolanos.

Zuleiba Cuibas, presidenta del Colegio de Enfermería de la entidad, enfatizó que aunque no han hecho presencia en las calles por la pandemia y porque además no es una opción abandonar los recintos en este momento, continúan teniendo problemas de sobra para reclamar mejores condiciones laborales.

Precisó que el día de la protesta “invadirán” las redes sociales usando las etiquetas #TodosCiudadanos, #PersonalDeSaludEnAbandono y #Anzoátegui, a fin de denunciar el pésimo trato que recibe el personal de salud desde antes de la llegada del Covid-19, “y que el gobierno nacional ha intentado desconocer y ocultar”.

“En el hospital Razetti, por ejemplo, que es el principal recinto en la zona norte de Anzoátegui y funciona como centro centinela, se vive un ambiente poco agradable. Los pisos necesitan saneamiento, el agua sale muy poco, los baños no sirven, no hay suficiente personal de limpieza y lo más delicado es que tampoco tienen cómo limpiar, pues no hay cloro o cualquier otro detergente. El personal de salud trabaja 24 horas en condiciones infrahumanas, sin servicio hídrico para mantener la higiene y sin suficientes insumos de protección para cambiarlos durante el día”, detalló.

“No queremos aplausos”

La gremialista rechazó que el Ejecutivo nacional haya solicitado el pasado domingo, a las 8:00 de la noche, un minuto de aplausos para el personal sanitario cuando en realidad lo que requieren es la entrega de materiales para protegerse.

“En este momento ni somos héroes ni necesitamos aplausos, somos profesionales que ameritamos que el gobierno garantice todo lo necesario para hacer nuestro trabajo adecuada, oportuna e inmediatamente. El venezolano merece que en los centros asistenciales haya ambientes limpios, medicamentos, insumos, laboratorios con reactivos y equipos de diagnóstico como los de rayos X, resonancia magnética y tomografías, ya que son indispensables para ayudar al médico. Necesitamos políticas públicas que generen el bienestar y la atención para nuestros pacientes. No necesitamos aplausos, lo que queremos es que se cumpla el artículo 83 de la Constitución que nos garantiza el derecho a la salud. Es evidente y debemos dejar en claro que con aplausos no se previene el contagio de Covid-19, no queremos que más de los nuestros se infecten”, exclamó Cuibas.

El delegado de prevención del hospital Luis Razetti, Edisson Hernández, coincidió con la presidenta del gremio de la Enfermerìa al comentar que “lo que requerimos es que aparezcan los EPP para todo el personal, un salario digno como lo establece nuestra Constitución, la derogación del instructivo Onapre y la cancelación de las deudas contractuales pendientes. Todos los sectores estamos afectados por un gobierno que no nos entiende, que nos conduce al hambre, que nos trata como a esclavos porque no reconoce que somos la fuerza trabajadora que impulsa al país. No queremos aplausos, queremos vivir, por eso solicitamos los insumos protectores. No queremos ser héroes en el cementerio, queremos serlo para los vivos”, enfatizó Hernández.

Milena Pérez / Barcelona



