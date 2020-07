Vendedores informales están dispersos en la Avenida Municipal

Los vendedores le piden a la alcaldía que habilite un terreno donde ellos puedan trabajar / Fotos: Arturo Ramírez

Los vendedores ambulantes que normalmente expendían en el mercado de Puerto La Cruz, este miércoles se encontraban en la avenida Municipal, pues, el centro de expendio estaba cerrado. Unos al lado de otro, ofrecían sus productos a los usuarios.

Alexander Romero, comerciante desde hace 22 años, comentó que ha trabajado todo el tiempo en el principal centro de expendios de alimentos del estado, pero debido a que los funcionarios los quitan se ha quedado sin un puesto fijo para laborar.

“La policía y la Guardia Nacional nos quitan de aquí, no nos dejan trabajar, me quitan la mercancía, me meten preso y de paso tengo que movilizarme para poder vender. No tengo un lugar estable para trabajar”, dijo Romero.

Arisrides Rauseo se encontraba vendiendo en la Municipal debido a que no tenía otro sitio donde ubicarse para poder trabajar y llevar el sustento a su hogar. Acusó a los funcionarios de la Policía Municipal de Sotillo (Polisotillo) de constantes maltratos.

“Tenemos que correr ya que los policías nos golpean, nos toca huir y estar como un delincuente para ganarnos el pan de cada día”, añadió Rauseo.

Vendedores señalaron que se han reunido con la alcaldesa del municipio Sotillo, Herminia García Ron, pero cuestionaron que la funcionaria sólo resuelve para su beneficio.

“Desde hace dos semanas la alcaldía alquiló el estacionamiento de la Iglesia Maranatha, Ellos cobran un dólar diario y con lo que yo gano no puedo, no me alcanza para pagarlo, ya que mis ventas no son constantes, es algo incierto. La alcaldesa tiene varios terrenos que no están habitados, como el Platinium, y no nos ubica en ninguno de esos sitios” acotó el comerciante José Moreno.

Puerto la Cruz / Francisma Rivas / Pasante USM

