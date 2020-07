Comerciantes sienten que sistema de flexibilización 7×7 los perjudica

Los comerciantes aseguraron que, pese a la pandemia, la alcaldía sigue cobrando los impuestos / Foto: Arturo Ramírez

De acuerdo con las medidas anunciadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, los comercios considerados como “no esenciales” deben acatar la cuarentena bajo un esquema de siete días activos y siete cerrados (7×7). Sin embargo, dueños de locales de calzado, peluquería y ferreterías aseguraron que esa modalidad los perjudica, ya que no pueden ejercer su actividad con normalidad, lo que afecta sus ingresos y, por ende, el cumplimiento de numerosos pagos.

Argenis Córdova, un ferretero con 37 años de experiencia y que desde hace 15 años tiene su negocio particular, comentó que las ventas han mermado 60%, ya no tiene empleados y ha intentado probar con otras fuentes de generación de dinero para poder atender todos los gastos de su establecimiento y de su familia.

“Lo que yo vendo son artículos de ferretería. Antes de la cuarentena tenía ingresos de 8 millones de bolívares diarios y en la actualidad son de apenas 3 millones, y no es son constantes. Tuve que despedir a mis dos trabajadores, opté por abrir otro comercio pero duró dos meses porque me fui en picada”, relató Córdova.

Este comerciante también se quejó porque la alcaldía, pese a la pandemia, sigue cobrando los impuestos. “Si no los pago, me multan y si no cancelo la multa me cierran el negocio, esto es injusto”, añadió.

Lo mismo ocurre con Hilal Le Jawhary, dueño de una tienda de calzado en el centro de Puerto La Cruz. Aseveró que la municipalidad, en ciertas ocasiones, ha procedido a bajarle la santamaría por no poder reunir el pago de los deberes formales.

“Hoy en día me da pena decir cuánto genero, ya que a veces no vendo nada. Tengo que pagar servicios públicos y lo que cobra la alcaldía. A veces me han cerrado el local y me toca sacar de donde no tengo para cancelar. Espero no irme a quiebra con esta situación”, expresó Jawhary.

Puerto la Cruz / Francismar Rivas / Pasante USM

