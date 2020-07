Toma de agua clandestina es el “salvavidas” de los vecinos de Álvarez Bajares

Los vecinos denunciaron que los camiones cisternas sólo les dan agua a afectos al Gobierno / Foto: Javier Guaipo

Las severas fallas en la distribución de agua en la zona norte del estado Anzoátegui han obligado a la población a buscar alternativas. Este es el caso de los habitantes del sector Álvarez Bajares, en Barcelona, quienes han encontrado un “salvavidas” en una tubería rota.

Carmen García, vecina de la comunidad, aseguró que desde hace tres años el agua no les llega con normalidad”. Agregó que a su familia le ha tocado ir a la toma clandestina para cargar el líquido hasta su casa y poder realizar las labores básicas.

Por otro lado, no en todos los hogares del barrio hay una figura masculina que haga el trabajo de buscar el agua.

Para María Torres se ha vuelto una costumbre bañarse, junto con sus hijos, alrededor de la tubería rota, además de lavar. “Como no tengo quien me cargue agua, prefiero lavar y bañarme aquí y sólo llevo agua para cocinar”, explicó.

A las mujeres que se ven en esta situación les queda una opción adicional, pagar para que les lleven los envases llenos.

“Cuando no tengo en la casa quien me cargue agua, me ha tocado pagar para que me la busquen”, expresó García. Sin embargo, ese método no le es rentable, pues dijo que le cobran un producto alimenticio por cada tambor que le llenan.

Favoritismo

Vecinos de la calle La Línea de Álvarez Bajares manifestaron que rara vez los camiones cisternas pasan a proveerles el vital líquido y cuando lo hacen, no les dan a todos

“Las cisternas pasan una vez a la cuaresma y las veces que vienen sólo le dan agua a algunos escogidos que simpatizan con el gobierno”, denunció Ana Velásquez.

Barcelona / Javier A. Guaipo / Pasante USM

Share This:



































Comentarios