Barboza: Improvisación del gobierno de Maduro ante el coronavirus afecta a los médicos zulianos

Barboza criticó la actuación de Maduro frente al COVID-19 / Foto: Cortesía de CCN

Desiree Barboza, diputada a la Asamblea Nacional (AN), afirmó el martes que la improvisación del gobernante Nicolás Maduro para enfrentar el problema del coronavirus afecta negativamente a los médicos que tratan de atender a los pacientes que padecen la enfermedad en Zulia.

Aseveró que varios galenos fallecieron al no contar con la protección adecuada para ejercer sus labores en tiempos de pandemia.

“La muerte de más de 20 médicos en el Zulia es una demostración clara de la improvisación con la que el régimen de Nicolás Maduro está atendiendo la pandemia en el país. Nuestro sistema de salud es precario y deficiente, por eso vemos cómo se ha incrementado el número de víctimas por la COVID-19 en los últimos días”, afirmó Barboza al Centro de Comunicación Nacional (CCN).

Lamentó el deceso de los galenos y enfermeros en el Zulia, así como en el resto del país por causa del coronavirus.

Según estadísticas de la AN, 23 médicos, siete enfermeras y una bioanalista murieron en Zulia a raíz de presentar síntomas del mal que origina problemas respiratorios.

“Hemos perdido en el Zulia a 31 profesionales de la salud, quienes nos cuidan están siendo las principales víctimas del coronavirus por no tener trajes de bioseguridad, guantes, mascarillas ni nada para protegerse. El régimen sigue demostrando que no le importa la vida de los venezolanos. Es urgente proteger a nuestros médicos”.

Barboza, representante del partido político Voluntad Popular (VP), aseguró que el personal de salud pasa “penurias” durante sus jornadas laborales.

“Muchos no tienen como trasladarse a los centros de salud, porque no hay combustible. Son sometidos a guardias extenuantes, no es un secreto el déficit de personal en los hospitales; no hay medicamentos ni insumos para atender a los pacientes, tampoco tienen agua para lavarse las manos, las áreas de descanso no son desinfectadas ni están en óptimas condiciones. La dictadura acabó con el sistema de salud del país e insisten en negar que 65% de las terapias intensivas y 52% de las emergencias del país ya están copadas.

Riesgo

La parlamentaria aseguró que es necesario “que el régimen deje de manipular la información sobre el coronavirus”, porque considera que las cifras suministradas por Maduro en sus alocuciones no son reales.

“Con sus mentiras lo único que han logrado es poner en riesgo a todos los venezolanos. Se desconoce cuál es el número real de fallecidos y contagiados en el país. Voceros de la dictadura aseguran que tienen la situación del coronavirus controlada y vemos como cada día hay mayor número de casos. Necesitamos la información real para poder salvar vidas”.

Hasta el lunes, y de acuerdo con números oficiales presentados por el gabinete de Maduro, en Venezuela se contabilizaron 20.784 casos positivos de COVID-19 y 180 muertes por ese motivo.

Caracas / Redacción Web

