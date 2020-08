Henri Falcón: Oposición nunca ha salido victoriosa con la abstención

Falcón aseguró que las organizaciones opositoras que no actuarán en los comicios de diciembre no existen / Foto: Internet

El presidente de Avanzada Progresista (AP), Henri Falcón, fustigó la decisión de la mayoría opositora de no participar en las parlamentarias del 6 de diciembre.

“Llamando a la abstención, que me diga cuándo la oposición ha salido victoriosa. Ese es el camino de la nada, un camino improvisado, infantil, una fantasía que hemos recorrido al menos por 18 meses y no hemos visto sino fracasos y estrategias mal concebidas, que lejos de llamar a la reflexión para retomar la senda democrática, crea expectativas no creíbles en la población”, enfatizó Falcón, este martes 4 de agosto de 2020.

El excandidato presidencial, cuyo partido participa de la Mesa de la Unidad Nacional convocada por el gobierno, sostuvo que son los venezolanos quienes deben garantizar la defensa del voto y la movilización en cada centro electoral activado.

Asimismo, destacó que existe más de 85% de rechazo al mal desempeño del gobierno de Nicolás Maduro.

Crítica

Fustigó el comunicado de las 27 agrupaciones de la oposición que llamaron a no avalar lo que califican como un fraude y dijo que muchas de ellas no existen.

“Probablemente 65% de los que se sumaron a las declaraciones de participar no existen como organizaciones”, acotó Falcón en entrevista en Unión Radio.

El dirigente, además, puntualizó que el sector de la oposición que no irá a las parlamentarias, no tiene una propuesta alternativa de acciones a tomar por no ir a votar.

Sobre la ausencia de condiciones comiciales, señaladas en el comunicado de las 27 toldas, argumentó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha designado, en los últimos años, a tres directivas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Caracas / Corresponsalía

