La GNB restringió el acceso de vehículos entre ciudades del norte de Anzoátegui

Los ciudadanos se quejaban de que los policías no los dejaban continuar hacia sus destinos / Foto: Archivo

En la mañana de este jueves, usuarios residenciados en las localidades de Guanta, Puerto La Cruz, Barcelona y Lechería tuvieron dificultades para movilizarse con sus vehículos entre estas ciudades que integran el área metropolitana del estado Anzoátegui, pues la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no se los permitía.

A través de las redes sociales, conductores expresaron su disgusto porque les estaban exigiendo salvoconducto para poder cruzar de un municipio a otro.

Uno de los casos fue el del abogado defensor de los Derechos Humanos (DDHH), José Francisco Santoyo, quien publicó un video identificándose y presentando su versión de los hechos. Enojado, explicó que tenía una emergencia y la Policía del municipio Urbaneja /Poliurbaneja) no le permitió el paso vehicular.

“Un funcionario, de apellido Maza, no me dejó pasar porque no le dio la gana, voy a llevar a mi papá muriéndose para la clínica. Estoy buscando donde echar gasolina y no me dejó pasar, pero a todo el mundo sí”, aseveró el abogado Santoyo.

La abogada Arlenis Córdova dijo que no pudo salir de Guanta hacia su trabajo, pues la policía de esa jurisdicción no le permitió avanzar con su vehículo.

“La única forma que dejen pasar es caminando, No hay salida, ni entrada, ellos solo esperan que se haga una cola y es allí cuando se vean obligados a permitir la movilización”, expresó Córdova.

Lechería / Francismar Rivas / Pasante USM

