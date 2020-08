Rafael Jiménez renunció a su cargo en el CNE

JIménez renunció a su cargo tras considerar que el CNE era una camisa de fuerza / Foto: Internet

Rafael Jiménez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), renunció a su cargo ante el ente, informaron los periodistas Víctor Amaya y Osmary Hernández del diario Tal Cual y el canal de televisión CNN, respectivamente.

En una conversación con Tal Cual, el representante del Poder Electoral afirmó que no seguirá como rector del CNE por razones personales. Dialogó con el medio digital, mientras se dirigía hacia el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En el TSJ, que al igual que el CNE está ubicado en Caracas, Distrito Capital, Jiménez presentaría formalmente su dimisión en la tarde.

“La razón fundamental es que sentí que la polarizacion y la situación del país chocaba con mis posiciones tan claras. Eso me creaba sin duda un problema. Yo he tenido definiciones muy claras, he sido un militante democrático aunque tenga mucho tiempo sin estar en un partido político. Y esas opiniones mías contravienen la posición ecuánime que se exije”, señaló Jiménez.

Sensación

Jiménez calificó al CNE como una camisa de fuerza, pues le impedía cumplir sus labores políticas. Después de ser nombrado rector el 12 de junio, dejó su puesto porque no puede separarse de sus posición que es contraria a la del oficialismo.

Su salida se produce a escasos meses que se celebren las elecciones parlamentarias, pautadas para el 6 de diciembre.

“Lo dije en una entrevista antes, que yo con esas señoras (las rectoras de tendencia oficialista) he tenido la mejor relación. El tema está en los centros de poder (…) desde el primer día se fueron creando situaciones polémicas (producto de sus opiniones públicas). En el CNE nunca ha habido un rector que asumiera temas políticos con posiciones claras, sino que todos mantenían una posición ecuánime y de no opinar. Y yo no puedo. Yo opto por lo que yo soy”.

Caracas / Redacción Web

Share This:



































Comentarios