Desmienten versión de presunto infanticidio en Barcelona

En el Palacio de Justicia, Rafael Benítez, padre y esposo de los acusados, expresó que el caso está bajo investigación / Foto: Cortesía

La versión sobre la muerte de un niño de año y medio, atribuida al padre y a la abuela paterna, en un hecho ocurrido el pasado 3 de agosto en Barcelona, fue desmentida por un familiar cercano del pequeño.

Rafael Benítez, padre y esposo de los acusados, respectivamente, expresó que la “información es totalmente falsa y malsana. Es momento de que esto se detenga. Desmiento de manera categórica los hechos que están siendo narrados en torno a este tema”.

Señaló que a través de la cuenta oficial en Instagram de Douglas Rico (@douglasricovzla), director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), se difundió que el presunto crimen había sido esclarecido, “esto sin siquiera presentar a los señalados ante un tribunal”.

Benítez destacó que esta declaración precipitada y sin fundamento ha perjudicado la imagen de la familia y conllevado el repudio y comentarios de personas que tienen una sola versión del caso.

“Si bien es cierto que mi nieto falleció por motivos que aún están por esclarecerse, puedo también afirmar que ni mi esposa ni mi hijo son responsables o causantes de su muerte. Debo precisar que el niño murió producto de una fractura de cráneo, la cual se ocasionó por una caída en casa de su abuela materna días anteriores”.

Mencionó que ante lo sucedido, el infante fue trasladado a dos centros de salud de la ciudad y que en uno de ellos estuvo hospitalizado aproximadamente seis días. “Los informes médicos dan fe de esto. Mi hijo y mi esposa jamás le causaron ningún daño al pequeño”.

Bajo investigación

“Por razones de que lo sucedido se encuentra bajo investigación no puedo develar muchos detalles. Sin embargo, puedo aseverar que mi hijo no estaba bajo efectos del alcohol y tampoco le propinó una golpiza a mi nieto, y mi esposa no ha sido cómplice de ningún delito porque aquí no hubo infanticidio ni ensañamiento. Mi hijo no asesinó al niño como quieren hacer creer a través de los medios”, enfatizó el abuelo paterno de la víctima.

Agregó que la fuente policial ha sido irresponsable al publicar y señalar a sus parientes como culpables del hecho sin tener pruebas suficientes, y sin haberse iniciado la investigación pertinente al momento de publicar la noticia.

Condenó, además, el hecho de que algunos periodistas “han sido multiplicadores de dicha información, y aún más condenable y repudiable de que hayan hecho videos donde expusieron a mi nieto, hijo y esposa. No conformes hasta difundieron la dirección de nuestra residencia sin medir las consecuencias que nos puede acarrear”.

Inocencia

Acotó que es un principio constitucional la presunción de inocencia, “entonces cómo pueden decir estos señores que los investigados son culpables, cuando aún el Ministerio Público (MP) está en pleno proceso investigativo”.

Benítez expresó que como familia, piden respeto, “ya que se han tomado la atribución de colocar nuestra dirección, incluso de manera pública han divulgado nuestros nombres e imágenes tanto de los investigados como del niño, cosa que está prohibido por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), artículo 65”.

Detalló que su hijo y esposa son personas de buena conducta, respetuosas y sin antecedentes penales de ningún tipo.

“Recalco que mi hijo jamás estuvo ebrio, como lo quieren hacer creer, cuando ingresó con el niño al ambulatorio Alí Romero de Barcelona, y mucho menos golpeó al pequeño. Una vez más pido respeto y consideración, esperamos que concluya la investigación con la cual se aclarará el caso”, aseguró.

Puerto La Cruz / María Alejandra Lunar

