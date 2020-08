Parra respaldó la posición de CEV con respecto a las elecciones parlamentarias

Parra estuvo de acuerdo con la posición de la CEV / Foto: BBC

Luis Parra, diputado a la Asamblea Nacional (AN), respaldó el miércoles la posición de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), una agrupación que desestima la abstención como salida a la coyuntura política y llamó a la gente a participar en las elecciones parlamentarias de 2020.

Según la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), Parra aseveró que la AN no dejará que se aplique un boicot contra los comicios pautados para el 6 de diciembre, pues no él no está de acuerdo con la posición de Juan Guaidó, líder de la oposición, quien le pidió a los ciudadanos no votar porque considera al proceso como fraudulento.

“Desde la Asamblea Nacional respaldamos el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana (@CEVmedios), nuestra gente no claudicará y seguirá en la lucha por la solución a la crisis”, dijo Parra en su cuenta de Twitter (@LuisParraVe).

Caracas / Redacción Web

