El paso a paso para denunciar la violencia de género en Venezuela

La mujer tiene derecho a solicitar medidas de protección en caso de estar en peligro / Foto: Cortesía

Yelena Carpio, abogada especialista en derechos humanos, explica que anteriormente se consideraba que los problemas de violencia en contra de la mujer se resolvían “entre marido y mujer” y esto es parte de una cultura que pretende mantener una serie de violaciones a los derechos humanos. Además, detalla que existe una legislación en Venezuela que protege a la mujer: la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Esta información fue proporcionada en un foro virtual organizado por Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) y Aliadas en Cadena. Carpio detalló las razones por las cuales las mujeres deben denunciar ante las autoridades que están atravesando por violencia de género, así como los mecanismos legales existentes para protegerlas.

El principal argumento que dio Carpio para denunciar es que al hacerlo se rompe el círculo de la violencia. “Romper el silencio nos permite tener acceso al apoyo de otras personas que de otro modo no tienen cómo saber ni apoyarnos si estamos pasando por una situación de violencia”, señaló. No necesariamente son los familiares más cercanos, muchas organizaciones de mujeres, vecinas y amigas pueden prestar apoyo.

Aunado a esto, la experta en derechos humanos explicó que denunciar implica tener medidas de protección, seguridad y dejar antecedentes de hecho. “Cuando no denunciamos, el agresor sigue manteniendo un récord intachable. No hay manera de que otras mujeres puedan conocer esta tendencia o práctica o no hay manera de que las instituciones reconozcan este patrón de conducta”, detalló.

Como tercera razón, Carpio argumentó que denunciar permite generar estadísticas lo más cercanas a la realidad posible, lo que a su vez hace posible que se generen políticas públicas adecuadas a la magnitud y dimensión del problema de la violencia en contra de la mujer.

El camino a la denuncia

El proceso para que una mujer denuncie una agresión en su contra consta de cuatro pasos.

La denuncia: se realiza de manera inmediata. Carpio recomienda que se realice ante el Ministerio Público y no ante un órgano policial. También aconseja que la mujer lleve por escrito los detalles de tiempo, modo y lugar de la agresión; así como solicitar al funcionario que toma la denuncia el nombre, apellido y cargo.

No es solo la mujer agredida la que puede formular una denuncia, también lo pueden hacer los parientes consanguíneos o afines, el personal de salud (público o privado), las defensorías de los derechos de la mujer, los Consejos Comunales y otras organizaciones afines, las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, y cualquier persona o institución.

Investigación: tiene una duración de cuatro meses, y puede tener una extensión adicional no de 15 días ni más de 90. La solicitud para el periodo de extensión la hace el Ministerio Público ante el juez y debe estar justificada.

Acto conclusivo: este es el acto conclusivo, la acusación. El juzgado fija la audiencia en los 10 días hábiles siguientes. Archivo fiscal, sobreseimiento, o acusación.

Audiencia preliminar: se fija la audiencia entre los 10 y 20 días siguientes. En la audiencia preliminar se decide si hay méritos para que se lleve a cabo el juicio. Se admiten o no los delitos que ha puesto el fiscal y los medios probatorios. Se decide o no el paso a juicio; si no va para juicio, se dicta sobreseimiento.

Audiencia de juicio oral: Debe desarrollarse en un solo día; si no fuese posible, en el menor número de días hábiles posibles. Se determina la culpabilidad del presunto agresor.

Obstáculos para denunciar

Carpio explicó además algunos retos que se presentan en la justicia venezolana para presentar las denuncias y detalló cuáles son las cosas que las mujeres pueden hacer para superar esos obstáculos.

“En cuarentena se presentan restricciones en los horarios de atención y en los espacios de atención. Las oficinas del Ministerio Público en Parque Central ahora están trabajando en la Avenida Urdaneta, en la Unidad de Atención a la Víctima. En un horario restringido hasta medio día”, dijo.

Agregó que es una práctica común que no permitan a las mujeres entrar en falda, pantalones cortos o cholas. También, en el marco de la cuarentena, existe la negativa de los órganos de recibir denuncias alegando que no tienen material, gasolina, o no hay suficientes evidencias de que hubo maltrato físico. Sin embargo, Carpio insistió en que se debe ser persistente y no perder el deseo de denunciar.

Consejos para denunciar

Así como hay obstáculos en el proceso para denunciar, Carpio señaló un conjunto de derechos que tiene la mujer para protegerse.

La mujer tiene derecho a que se le den flexibilidad y le reorganicen sus horarios de trabajo, se le reubique, o se suspenda temporalmente su relación laboral y luego la reanude, para así evitar que su agresor la ubique en su sitio de trabajo. “Reorganizar los horarios de la mujer en esta situación, es una obligación legal”, aseveró Carpio.

Durante las próximas 24 horas de haber ocurrido un hecho de violencia, todavía hay flagrancia.

La mujer tiene derecho a solicitar medidas de protección frente a probables atentados en su contra o de sus familiares.

Existe la indemnización a los familiares luego de un femicidio.

Caracas / Runrunes

