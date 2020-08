Transportistas y bodegueros empiezan a rechazar billetes de Bs 500

Los ciudadanos no quieren aceptar los billetes "porque han perdido valor" / Foto: Rafael Salazar

“A los billetes de 500 bolívares ya no los quieren mucho, hay sitios en los que ya no los están aceptando”. Esto es lo que manifiestan los ciudadanos de la zona norte del estado Anzoátegui cuando salen a la calle en medio de la cuarentena por el Covid-19. Y es que al ser consultados, varios de ellos coincidieron en afirmar que en algunas unidades de transporte y pequeños comercios no quieren aceptar este papel moneda por el pago de productos y servicios, supuestamente “porque está perdiendo valor en medio de tanta hiperinflación”.

El ama de casa Wilmarys Acosta comentó que este miércoles 19, cuando retornaba a casa desde la parada del elevado de Puerto La Cruz, un colector de autobús de la ruta Intercomunal les indicó a los pasajeros que no aceptarían que cancelaran el pasaje con billetes de Bs 500. Y ocurrió así. Según Acosta ni a ella le permitieron hacerlo, pese a que defendió la vigencia del papel moneda.

“No entiendo por qué están con ese nuevo tema. Será que pretenden eliminarlos como hicieron con los demás que le antecedían. Algunos transportistas los están aceptando, mientras que otros sólo los reciben si les pagan la mitad en billetes ‘grandes’. Es absurdo”, sostuvo.

Rodrigo Luces, habitante del sector La Principal de El Viñedo, aseguró que en algunos de los establecimientos comerciales de su comunidad no quieren recibirlos porque en el transporte público tampoco lo hacen.

“Si nos ponemos a sacar cuentas, los únicos que saldremos perdiendo somos los ciudadanos que diariamente tenemos que salir a la calle a comprar comida. Un amigo autobusero me dijo que habían aumentado el pasaje a Bs 20 mil para tratar de deshacerse de esos billetes que, a estas alturas, lo único que hacen es bulto por su bajo valor que no alcanza para comprar nada, ni un caramelo. Hasta los fiscales de las paradas se los están canjeando a los pasajeros”, comentó.

El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) en la entidad, Marco Tulio Salazar, informó que es posible que ese papel moneda se extinga.

“En primer lugar es probable que se elimine porque vivimos una economía de hechos y no de decretos, es claro que esto no lo controla el gobierno ni el Banco Central de Venezuela. Esto lo sabemos porque la moneda oficial pareciera ser el dólar y no el bolívar, todo está dolarizado. Así como ocurrió con el de 200 bolívares, en el mes de marzo, puede ocurrir con el de 500, y la misma población fue quien lo extinguió porque se dio cuenta de que ya no tenía valor alguno por sí solo. Sea a mediano, largo o corto plazo, pero va a pasar”, argumentó Salazar.

A juicio del gremialista, la eliminación del billete conllevaría otro problema: se acabaría el sencillo y “haría falta una nueva familia monetaria en la cual el gobierno no se ha puesto a pensar porque ignora el nivel de devaluación que el bolívar está teniendo ante el proceso hiperinflacionario que a cada instante dispara los precios y acorta el poder adquisitivo”.

De darse su eliminación, el de Bs 500 se convertiría en el octavo billete del cono monetario que salió en 2018 en dejar de circular. Los primeros que perdieron vigencia fueron los de Bs 2, Bs 5, Bs 10, Bs 20, Bs 50, Bs 100 y Bs 200.

Barcelona / Milena Pérez

