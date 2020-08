Pensionados: El dinero que cobramos sólo alcanza para dos productos de comida y pasaje

Pensionados se quejaron porque los bancos dejan retirar muy poco efectivo / Foto: Rafael Salazar

¿Qué hacer con 400 mil bolívares? Esa es la pregunta que se hacen los pensionados de la misión Amor Mayor que dispone el gobierno nacional para las personas de avanzada edad. Esto ante los altos costos de los alimentos y más aún de las medicinas.

Entre el lunes 24 y el miércoles 26 de agosto, los beneficiados han encabezado las filas de las agencias bancarias de la zona norte de Anzoátegui para retirar el pago realizado el 17/8. El monto límite que pueden sacar de las entidades financieras (Bs 250 mil en algunas) también resulta un factor en contra. Pensionados consultados aseguraron que deben acudir dos veces a la cola, a fin de hacerse de los Bs 400 mil correspondientes para este mes.

Rosa de Yánez sostuvo que con el efectivo retirado lo que puede comprar es poco. Dos productos de la cesta básica cuando mucho.

“Gracias a Dios que mis hijos me dan dinero porque esta pensión no da para tanto. Con el efectivo que saque me compraré un arroz en Bs 180. El restante lo dejo para regresar a mi casa en Barrio Sucre y para venir mañana de nuevo. Los Bs 150 mil de mañana posiblemente lo gaste en un recorte de queso”, comentó la señora mientras se encontraba en el Banco de Venezuela, ubicado en la calle Bolívar de Barcelona.

Las restricciones en los retiros también son un limitante para Ernesto Salas, cliente del banco Bicentenario del Pueblo, quien comentó que lo que retira en el día apenas le alcanza para pagar en el transporte público cuando sale a comprar medicinas para sus tratamientos.

“No me gusta ser desagradecido, pero debo ser realista, la pensión no alcanza para cubrir nuestras necesidades básicas. Soy hipertenso y las pastillas superan el millón de bolívares. Si dependiera de ese único pago no sería posible adquirirlas”, sostuvo el ciudadano, quien se dedica a realizar trabajos de albañilería.

Milena Pérez / Barcelona

