¿Hará efecto las protestas de atletas profesionales en Estados Unidos?

Los jugadores de la NBA se arrodillaron, en señal de protesta, cuando sonaba el himno nacional en la burbuja de Orlando / Fotos: Cortesía

Cuando la asociación de jugadores de la NBA aceptó la propuesta planteada por la liga para la reanudación de la temporada 2019-20 en una burbuja de Disney World, anunció que lo estaba haciendo con “el objetivo de tomar acciones colectivas para combatir el racismo sistémico y promover la justicia social”. Era difícil saber en ese momento cómo se vería eso.

Antes del acuerdo de reinicio, los jugadores debatieron dentro de sus propias filas si sería apropiado volver a jugar en medio de un levantamiento social contra el asesinato, por parte de la policía, de personas negras (que ocupan aproximadamente el 80% de los puestos en la lista de la liga) y una pandemia mundial que también estaba matando de manera desproporcionada a los negros.

Aparte de la sensación de que el baloncesto sería una distracción de las protestas en las calles, había motivos para que los jugadores se sintieran incómodos por estar físicamente alejados de esas protestas y del movimiento en general.

Mientras se llevaban a cabo esas discusiones, un estribillo común de aquellos que estaban a favor de participar en el reinicio fue que los jugadores estarían mejor posicionados para impulsar un cambio significativo con la plataforma y la visibilidad que se obtendrían al reanudar la temporada. En cierto modo, eso resultó ser cierto.

Inicialmente, la liga y sus jugadores utilizaron esa plataforma con una mezcla de simbolismo y acción genuina. Jugadores como Jrue Holiday, Patty Mills y Dwight Howard anunciaron que donarían todos sus salarios de los juegos de burbujas a organizaciones benéficas, negocios propiedad de negros y otras iniciativas de justicia social.

LeBron James, estrella de Lakers de Los Ángeles, encabezó una coalición por el derecho al voto que se asoció con varias ciudades para convertir los estadios deportivos en centros de votación para las próximas elecciones federales de Estados Unidos.

La NBA ayudó a desarrollar una prueba rápida de coronavirus basada en saliva para uso público. Los propietarios prometieron 300 millones de dólares durante 10 años (o el equivalente a $ 1 millón por propietario por año) a una fundación destinada a “crear una movilidad económica sustancial dentro de la comunidad negra”.

La liga pintó “Black Lives Matter” en todas las canchas de la burbuja. Raptors se acercó a Disney con esa frase ahora omnipresente estampada en letras grandes y en negrita en los autobuses de su equipo.

Prácticamente todos los jugadores, entrenadores y árbitros se arrodillaron durante la reproducción de los himnos nacionales antes de los partidos en una muestra de solidaridad por la protesta silenciosa que hizo que la NFL anulara a Colin Kaepernick hace cuatro años.

Y luego, después de siete semanas en la burbuja, apareció un video de un hombre negro desarmado, Jacob Blake, que recibió siete disparos en la espalda de agentes de policía en Kenosha, Wisconsin.

Las protestas estallaron en la ciudad poco después, y dos manifestantes fueron asesinados por un adolescente blanco con un rifle estilo AR-15 que había recibido el respaldo tácito de la policía local. De repente, para aquellos jugadores de la NBA recluidos dentro de un parque temático y físicamente aislados del resto del mundo, ninguno de esos gestos parecía ni remotamente suficiente.

Suspensión encadenada

Entonces, el miércoles, justo antes del inicio programado de una lista de juegos 5 en la primera ronda de los playoffs, Milwaukee Bucks usó su plataforma elevada de la manera más dramática posible: salieron del trabajo.

El resto de equipos programados para jugar el miércoles pronto hicieron lo mismo. Los 13 equipos que quedan en la burbuja se reunieron para discutir los próximos pasos, y algunos expresaron su deseo de no participar en el resto de los playoffs.

Los atletas de múltiples deportes aceptaron la llamada a la acción. Las jugadoras de la WNBA se retiraron. Tres juegos de la MLB fueron cancelados el miércoles porque los equipos se negaron a salir al campo, y otros siete el jueves.

La estrella del tenis Naomi Osaka se retiró de un evento de la WTA Premier antes de las semifinales, y el torneo se suspendió posteriormente. (Osaka respondió volviendo a comprometerse a jugar).

Los jugadores de la NBA finalmente votaron para quedarse en Orlando y reanudar la postemporada después de lo que equivaldrá a una huelga solidaria de tres días.

No está claro qué concesiones pudieron (o podrán) obtener de los propietarios en el proceso. Las dos partes se reunirán el jueves para “discutir planes de acción para avanzar en temas de justicia social”, informó Adrian Wojnarowski de ESPN.

Independientemente de lo que surja de esa reunión, o del resto de los playoffs de la NBA, los jugadores hicieron una declaración poderosa que tiene la oportunidad de alterar el status quo. Esto no quiere decir que jugadores como Kyrie Irving y Avery Bradley que se opusieron al reinicio de Disney estuvieran equivocados, pero la burbuja, que ha sido un gran éxito para la liga hasta este momento, les dio a los jugadores una medida de influencia que podrían de lo contrario no habría tenido. Y aquellos que decidieron participar, con el objetivo declarado de usar el foco de atención para lograr un cambio, han caminado mucho.

Después de todo lo que hizo la liga para que el reinicio fuera una realidad, y de todos los recursos que se han invertido en él, la perspectiva de terminar estos playoffs y rescatar una gran parte de los ingresos de la televisión nacional sigue siendo una poderosa moneda de cambio para los jugadores.

El hecho de que colectivamente decidieran no retirarse de los playoffs en protesta no significa que no decidan hacerlo si continúan sintiendo que no están siendo escuchados o que no están progresando.

Una hora después de su huelga, Bucks estaba en una llamada de Zoom organizada por los propietarios de su equipo con el fiscal general de Wisconsin Josh Kaul y el vicegobernador Mandela Barnes preguntando por qué el oficial que disparó a Blake no había sido detenido.

George Hill pronunció una declaración en nombre del equipo en la que pidió que se responsabilizara a los oficiales involucrados y que la legislatura del estado de Wisconsin “se vuelva a reunir después de meses de inacción y tome medidas significativas para abordar los problemas de responsabilidad policial, brutalidad, y reforma de la justicia penal”.

En la reunión de jugadores más tarde, James pidió más acción por parte de los propietarios en asuntos de justicia racial, según David Aldridge, Joe Vardon y Shams Charania de The Athletic.

Sí, si los jugadores vuelven al trabajo después de un par de días y los propietarios solo ofrecen tópicos y nada cambia, este breve golpe podría terminar pareciendo desdentado, otro gesto puramente simbólico.

Pero si realmente constituye un punto de inflexión en la lucha por la justicia racial dependerá enteramente de lo que suceda a continuación, y lo que suceda a continuación depende de, bueno, de todos los que tengan un ápice de influencia en las políticas públicas.

Jugadores de Grandes Ligas, salieron al terreno de juego el jueves, estuvieron durante 42 segundos en silencio para rendir homenaje a Jackie Robinson y se retiraron.

Puerto La Cruz / José Barberi

