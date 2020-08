Clippers se impuso a Mavericks y acabó con las aspiraciones de Luka Doncic

Kawhi Leonard anotó 33 unidades en la victoria y clasificación de su equipo a las semifinales del Oeste / Foto: NBA

Kawhi Leonard anotó 33 puntos y capturó 14 rebotes, y Clippers de Los Ángeles eliminó a Luka Doncic y a Mavericks de Dallas de los playoffs de la NBA con una victoria 111 por 97 el domingo en el sexto juego de la serie de primera ronda.

Doncic coronó una magnífica primera postemporada con 38 contables, nueve rebotes y nueve asistencias, manteniéndolo interesante en el último cuarto incluso sin jugar sin su compañero de equipo Kristaps Porzingis lesionado.

Pero con Leonard alcanzando la marca de los 30 unidades para su quinto juego consecutivo de playoffs, el mejor de su carrera, y un fuerte esfuerzo defensivo, Clippers simplemente tenía demasiadas respuestas.

El segundo cabeza de serie de la Conferencia Oeste avanzó a una serie de segunda ronda con Nuggets de Denver o Jazz de Utah. Paul George e Ivica Zubac agregaron 15 tantos cada uno para Clippers, que mejoró su defensa después de ganar el Juego 5 con la mejor actuación ofensiva en su historia de postemporada, cuando dispararon 63% y lograron una victoria de 154-111.

Actuación

Leonard también tuvo siete asistencias y cinco robos. Clippers dijo que fue el primer jugador en al menos las últimas 20 postemporadas con 30 puntos, 10 rebotes, cinco asistencias y cinco robos en un juego.

Mavericks solo anotó dos goles de campo en los primeros seis minutos del tercer cuarto, ambos de Doncic, y cuando hizo el segundo, Clippers había abierto la mitad con una carrera de 20-3 que convirtió una ventaja de seis puntos en una ventaja de 77-54.

Pero Doncic siguió atacando a ellos, con un triple y dos jugadas de tres puntos en el 1:28 final para cortarlo a 85-74.

Día libre de Rivers

Rivers pasó parte del día de Clippers sin un juego el sábado viendo a su hijo Austin ayudar a Houston Rockets a vencer a Oklahoma City en el Juego 5 de su serie. Fue el primer juego al que Rivers asistió en la burbuja, pero no era la primera vez que veía trabajar a su hijo en Disney. Austin Rivers fue una estrella de la preparación de Florida en Winter Park High School.

”Fue divertido, por lo general llevo, como, un bloc de notas. No tengo nada. Simplemente me senté y vi el juego ”, señaló Rivers. “Sigues entrenando durante el partido. No él, sino solo ambos equipos y miras lo que puedes hacer y me puse un poco de exploración mental. Pero lo más importante, fue una gran desintoxicación para mí solo para sentarme y disfrutar del baloncesto en un gimnasio del que he sido fan, un espectador, literalmente cientos de veces ”.

Barcelona / José Barberi Jr.

