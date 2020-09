Capriles: “A Nicolás Maduro no le vamos a regalar nada”

Capriles pide "pelear" para que se den las condiciones necesarias en las elecciones del 6 de diciembre / Foto: Cortesía

Este miércoles, el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski se pronunció sobre los hechos políticos que están dando de qué hablar en Venezuela y el mundo, en víspera de las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.

“No se trata de votar o no votar. El verdadero dilema es luchar o no luchar. Y yo he decidido luchar. No me voy a quedar de brazos cruzados. No soy candidato y tengo una inhabilitación”, dijo al país en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

El también exgobernador del estado Miranda manifestó que “Si el régimen deja una rendijita, hay que meter el pie”, porque, según considera, “La pelea es peleando, no es tuiteando”.

Capriles convocó al pueblo venezolano a “pelear” para que existan las condiciones necesarias para los comicios parlamentarios. Calificó de “positivo” que “por primera vez en 14 años” la comunidad internacional haya sido invitada para observar las votaciones.

“Nadie está diciendo que con esta elección vamos a resolver la crisis, lo que si digo es que si no luchamos, nos vamos a arrepentir”, pronunció,

