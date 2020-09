Delsa Solórzano asevera que no acompaña el fraude electoral ni será cómplice

La diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano) aunque no mencionó al excandidato presidencial Henrique Capriles se refirió a la reciente propuesta del dirigente de retomar el escenario electoral.

“No acompaño el fraude electoral, no seré cómplice de la satrapía. No legitimo a Maduro. No hay argumento sólido que me lleve a acabar con nuestro único poder legítimo: la Asamblea Nacional”, esgrimió.

Solórzano enfatizó que mantiene firme su posición junto a la de los 27 partidos de la oposición que, el dos de agosto, firmaron un acuerdo para no ir a las parlamentarias del 6D.

“Yo, a diferencia de otros voceros que hoy tratan de justificar lo injustificable, no pertenezco al llamado G4. Pero debo decir que todos hemos sido golpeados por igual. No he hecho más que luchar por la libertad y el cambio, sostener a Maduro sí sería mantener el status quo”, indicó la parlamentaria en su cuenta de Twitter, este jueves tres de septiembre.

Aseguró que hay quienes no quieren estar en la unidad y quieren legitimar a Maduro y acabar con el único Poder legítimo en Venezuela.

“Como diría mi abuela: ‘que se zapatee para otro lado’. Pero que deje trabajar a quienes queremos liberar a Venezuela”, expresó.

