Diosdado Cabello: Pensé retirarme de la política porque no sabía cómo podía quedar

Diosdado dio las declaraciones en el programa de Ernesto Villegas / Foto: TC

A un mes de haber sido dado de alta, Diosdado Cabello confesó que, durante el tiempo en que estuvo hospitalizado con coronavirus, contempló la idea de retirarse de la política venezolana, por no saber si las condiciones físicas en las que podía quedar se lo permitirían. Sin embargo, al pensar en las consecuencias que generaría dicha decisión dentro del chavismo, desechó la idea.

“Fue una ráfaga. Cuando racionalicé obre las implicaciones de eso, dije, no puedo. Al menos que, físicamente o mentalmente no pueda, que afortunadamente no es el caso(…). En estos momento nadie puede apartarse, no lo hizo Chávez en su enfermedad de plena consciencia, no lo podemos hacer nosotros”, dijo el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En una entrevista publicada en Aquí Con Ernesto Villegas, el dirigente oficialista detalló que su estado de salud se complicó a partir del 18 de julio y que 10 días después, el 28 de ese mismo mes, fue que inició su recuperación, gracias a la acción conjunta de médicos cubanos y venezolanos, quienes “picaron adelante” con la aplicación de tratamientos para que el líder no empeorara.

Durante 11 días estuvo en total aislamiento de su familia, no pudo hablar por teléfono ni con su esposa ni con sus hijos, pues fue el período que duró intubado. Es por esa “horrible experiencia” que Cabello aseguró “le vi el rostro a la muerte, no me gustó para nada”.

En ese sentido, sobre el audio difundido en meses anteriores, del que se dudaba hubiese sido grabado por Diosdado, dijo que en efecto sí era él, pero que el cambio en su voz se debió a la irritación de las cuerdas vocales, las cuales fueron afectadas por la intubación que tuvieron que practicarle.

Caracas / TC

