Taquilla norteamericana silenciada mientras “Mulan” fracasa en China

El público que va al cine en América del Norte no está apresurado y “Mulan” está fallando en su estreno en China a medida que la taquilla mundial vuelve lentamente a estar en línea en la era COVID-19.

En el segundo fin de semana importante para los cines de Estados Unidos y Canadá, “Tenet” de Christopher Nolan ganó solo $6.7 millones en 2.910 ubicaciones, según estimaciones del estudio el domingo.

El thriller de ciencia ficción de Warner Bros fue visto como la principal prueba de fuego para saber si el público estaba listo para abrazar la experiencia teatral nuevamente, después de casi seis meses de cines cerrados debido a la pandemia.

Aunque fue suficiente para superar los lanzamientos domésticos dispersos, tampoco es suficiente para impulsar la industria de las exhibiciones en apuros. Warner Bros. ya ha retrasado aún más su próximo gran lanzamiento, “Wonder Woman 1984”.

La única novedad importante del fin de semana fue la comedia romántica PG-13 de Sony “The Broken Hearts Gallery”, que ganó un estimado de $1.1 millones en 2.204 ubicaciones en Norteamérica.

La película, de la directora escritora por primera vez Natalie Krinsky y la producción ejecutiva de Selena Gomez, trata sobre una galerista de veintitantos años interpretada por Geraldine Viswanathan que crea una exhibición de arte con recuerdos de sus relaciones pasadas.

El estudio es optimista sobre su rendimiento y potencial.

“Los primeros números son realmente alentadores”, dijo Adrian Smith, presidente de distribución nacional de Sony Pictures.

Smith señaló que la película tendrá un lanzamiento lento a medida que continúen abriendo más salas en los Estados Unidos.

Aproximadamente dos tercios del mercado nacional están abiertos y los cines funcionan con capacidad y horarios limitados. Dos de los mercados más grandes del país, Nueva York y Los Ángeles, permanecen cerrados. Otros mercados aún cerrados incluyen Carolina del Norte, Michigan, Nuevo México y las ciudades de Seattle y Portland.

Otros números notables de los fines de semana nacionales incluyen “The New Mutants” de Disney, que agregó $2.1 millones de 2,704 ubicaciones en su tercer fin de semana y la película de Russell Crowe de Solstice “Unhinged”, que ganó $1.5 millones adicionales en la cuarta semana.

“Cada semana es una prueba de fuego sobre cómo se sienten los espectadores potenciales al ir al cine”, expresó Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. “Creo que el público está retrocediendo lentamente”.

Pero, señaló, “no se pueden aplicar las normas de cómo analizamos o informamos la taquilla”.

Comscore ni siquiera ha podido informar de una tabla tradicional de “Top 10” debido al mercado inusual que Dergarabedian comparó con un “relanzamiento” o un “reinicio” del cine.

El panorama es más alentador a nivel internacional , donde “Tenet” este fin de semana agregó más de $30 millones, elevando su total global a $207 millones.

Pero las nuevas películas no son suficientes por sí solas. En China, “Mulan” de The Walt Disney Co. tuvo un debut decepcionante de solo $23.2 millones. No obstante, el bajo lanzamiento reclamó a la película el lugar número uno en el país, donde se estima que el 91% de los cines están abiertos, pero limitados al 50% de su capacidad. El estudio notó que su estreno está al mismo nivel que “Cenicienta” y “Maléfica: Maestra del mal”.

A nivel mundial, “Mulan” ha ganado $37,6 millones hasta la fecha, aunque ese número no es representativo de las ganancias totales. La epopeya de acción en vivo, que también se ha visto envuelta en una controversia sobre el lugar de rodaje, no se proyecta en los cines norteamericanos. En cambio, está disponible por un alquiler de $29.99 en el servicio Disney+ de la compañía. Las ganancias de transmisión no están disponibles.

Pero las métricas de éxito y fracaso anteriores a COVID son difíciles de aplicar, especialmente a las primeras películas que salen de las puertas. Y, según Dergarabedian, podría ser así por un tiempo.

“No estamos en un mercado tradicional y no estamos en un modo tradicional de análisis”, afirmó Dergarabedian. “Va a tomar algún tiempo evaluar adecuadamente el impacto a largo plazo de la pandemia”.

