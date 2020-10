Nuevo horario del mercado porteño tiene buena receptividad entre los vendedores

Muchos comerciantes dependen únicamente del ingreso que generan cuando trabajan / Archivo

El nuevo horario de trabajo del mercado de Puerto La Cruz, de miércoles a domingo, desde las 6:00 am hasta las 12:00 del día, ha tenido receptividad entre los vendedores.

La decisión de implementar este esquema fue anunciada, el lunes 28 de septiembre, por la alcaldesa del municipio Juan Antonio Sotillo, Herminia García Ron, a través de sus redes sociales.

Comerciantes como Melvin García, afirmaron que el horario es beneficioso porque ellos prefieren trabajar cinco días corridos y descansar dos.

“Me parece excelente. Ahora me toca es adaptarme a comprar la mercancía justa para que no me sobre al final de la semana”, señaló García, quien tiene un puesto de venta de hortalizas. “Trabajando un día sí y otro no, las pérdidas eran muy grandes. Este tipo de cosas se daña muy rápido”.

Jordania Herrera tiene una opinión similar. En su caso, los ingresos por un día de labores los debía gastar en alimentos hasta volver a trabajar.

“Si venía el martes, por ejemplo, con lo que ganaba compraba comida para ese día y el miércoles, entonces venía el jueves en cero, sin nada para reinvertir y así es muy incómodo. Ahora uno se puede planificar mejor”, explicó.

Herrera, quien ofrece a la venta porciones de azúcar, leche y café, denunció que lo que aún perjudica a los vendedores ambulantes es el hecho de que “los policías ponen muchas trabas y a veces hasta quieren llevarse las cosas sin una razón válida”.

Por su parte, Wilfredo Bastardo, mostró neutralidad ante la medida. “No me parece ni bueno ni malo. Desde que se inició la pandemia, hemos sido bastante afectados por las restricciones”.

“Antes vendía verduras, tenía hasta tres puestos, pero cuando decretaron cuarentena sin previo aviso, perdí alrededor de 700 dólares en productos que se me pudrieron. Caí en quiebra y opté por cambiar de rubro. Ahora tengo refrescos, aceite, entre otras cosas que sé que no se me van a poner malas”, explicó Bastardo.

Aunque según el anterior horario el mercado sólo podía funcionar los días martes, jueves, sábado y domingo, varios de los vendedores ambulantes hacían caso omiso e igual se colocaban en las calles aledañas.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo

