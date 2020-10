Rays y Yankees barrieron y se medirán entre ellos en Serie Divisional

Tampa Bay no tuvo inconvenientes para despachar a Azulejos en la serie de comodines / Foto: Cortesía

Tampa Bay Rays barrió a Azulejos de Toronto en dos juegos, ganando 8-2 el miércoles para avanzar a la Serie Divisional de la Liga Americana.

Tampa, que ingresó a la postemporada como el sembrado No. 1 en la Liga Americana, se enfrentará a Yankees de Nueva York, que hizo lo propio con Indios de Cleveland.

Rays solo ha avanzado más allá de la Serie Divisional de la Liga Americana una vez en la historia de su franquicia: el primer puesto del equipo en los playoffs en 2008 terminó con una derrota ante Filis de Filadelfia en la Serie Mundial. Esta aparición en los playoffs marca la tercera consecutiva en la que Rays al menos ha llegado a la ronda divisional. El club ganó el juego de comodines tanto en 2013 como en 2019.

Tampa Bay obtuvo una victoria por 3-1 en el Juego 1 el martes.

Esta plaza de postemporada también fue la primera para los Azulejos desde 2016. Ningún jugador de la lista de 2016 está actualmente con el equipo.

Poderío en evidencia

A Yankees de Nueva York les tomó casi cinco horas en el campo, lo llevaron de miércoles a jueves y de septiembre a octubre para completar la barrida.

Tropezó con la postemporada de 2020. Están erguidos ahora.

El sencillo de DJ LeMahieu en la novena entrada ante el cerrador Brad Hand envió a Yankees a la Serie Divisional de la Liga Americana, y a un enfrentamiento con su rival Tampa Bay, luego de una salvaje victoria 10-9 sobre Indios de Cleveland el jueves temprano en el juego de nueve entradas más largo en historia de las grandes ligas.

“Tengo 47 años. He visto mucho béisbol. He visto muchos de los juegos de playoffs de mi padre, he estado en algunos juegos realmente grandes y no sé cómo superas ese, el ir y venir, la cantidad de grandes jugadas”, dijo el manager de Yankees, Aaron Boone. “Esta noche tuve la sensación de que no se les iba a negar a estos tipos. ”No iban a perder”.

A las 4 horas y 50 minutos, incluso sin dos retrasos por lluvia por un total de otros 76 minutos, estaba drenando. No es de extrañar que después de que Aroldis Chapman consiguiera la final bien pasada la 1 a.m., Yankees apenas celebró en el campo. Observaron los protocolos COVID y compartieron algunos golpes de puño cuando se fueron.

“No es necesario que se sirvan champán para apreciar el juego épico que fue y el hecho de que estamos avanzando”, dijo Boone.

Yankees jugarán contra Rays en una Serie Divisional al mejor de cinco la próxima semana en San Diego. Nueva York tuvo marca de 2-8 durante una serie de temporada irritable con Tampa Bay, que ganó el Este de la Liga Americana por siete juegos sobre Yankees en segundo lugar.

“Ha sido el mejor equipo de nuestra liga durante todo el año, así que estamos emocionados de jugar contra el mejor equipo y, con suerte, podemos hacer lo que queremos con ellos”, dijo Boone.

LeMahieu, el campeón de bateo de la Liga Americana durante la temporada regular acortada de 60 juegos, conectó su hit al jardín central para remolcar a Gio Urshela, quien conectó un grand slam de ventaja antes y realizó una gran jugada defensiva en la tercera base.

“Ese fue uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida”, dijo Urshela.

Abajo 9-8, Yankees empató en el noveno con un elevado de sacrificio de Gary Sánchez frente a Hand, quien acertó 16 de 16 en intentos de salvamento durante la temporada, pero otorgó un boleto.

Para Indios, una temporada de adversidad termina con más dolor. remontó dos veces para empatar a Yankees y tomó la delantera en el octavo con un sencillo remolcador del venezolano César Hernández ante Chapman.

Cleveland, que no ha ganado la Serie Mundial desde 1948, ha perdido ocho juegos consecutivos de postemporada y ha perdido 10 juegos de eliminación consecutivos, un récord de Grandes Ligas, que se remonta a la Serie de 1997.

“Tuvimos muchas cosas diferentes y muchos obstáculos”, dijo el manager interino Sandy Alomar Jr., quien reemplazó mientras Terry Francona se ocupaba de los problemas de salud. Pero este grupo permaneció unido, de cualquier manera. Tuvimos una racha de ocho derrotas consecutivas, regresaron.

El campocorto All-Star Francisco Lindor se fue de 8-1 en la serie y podría haber jugado su último juego en Cleveland. Indios lo tiene bajo control por una temporada más, pero ha rechazado varias ofertas de contrato y es posible que el club no tenga más remedio que cambiarlo antes de que se convierta en agente libre.

Barcelona / José Barberi

