Bam Adebayo podría volver, lo de Dragic es una incógnita

Bam Adebayo, del Heat de Miami, aspira a actuar con su club el martes / Foto: Mark J. Terrill /AP

Los titulares de Heat de Miami, Bam Adebayo y Goran Dragic, se perdieron su segundo partido consecutivo de las Finales contra Lakers de Los Ángeles el domingo, pero uno de ellos podría regresar a la acción pronto.

Adebayo, quien ha estado fuera por una lesión en el cuello, ha sido actualizado a cuestionable de cara al crucial partido 4 del martes.

El producto de Kentucky de 23 años apenas se perdió ninguna acción durante sus primeras tres temporadas en la NBA, lo que le ha dificultado ver desde la banda.

“Solo me he perdido un partido desde mi temporada de novato, así que no me gusta perderme partidos”, dijo Adebayo a los periodistas el lunes. “Entonces, si te estás preguntando si estoy realmente lesionado, ahí tienes, porque solo me he perdido un juego. He jugado con moretones. He jugado con una paliza”.

“Pero es una de esas cosas en las que es como, llego a mis primeras finales y es como hermano, soñamos con cosas así. Me ha sido difícil mentalmente porque me duele no poder estar ahí afuera y ayudar mi equipo, solo estoy tratando de acumular más victorias y estar en la cancha”.

En veremos

Mientras tanto, Dragic tiene dudas para el Juego 4 y no se mostró tan optimista acerca de regresar de su lesión en el pie durante la serie de campeonato.

El armador veterano dijo que jugó con una fascia plantar desgarrada en su pie izquierdo durante las dos rondas previas de playoffs, y agregó que Heat no le ha dado un cronograma para su regreso.

“Lo rompí, así que ya es malo, estoy lidiando con mucho dolor, así que esa es la principal preocupación”, señaló el jugador de 34 años. “No quiero ser una carga en la cancha para mi equipo. Quiero ser lo mejor que pueda ser”.

Dragic es el segundo máximo anotador de playoffs de Miami con 19.9 puntos por juego. Los 17,8 puntos de Adebayo por concurso ocupan el tercer lugar para Heat.

Miami va abajo por 2-1 en las Finales luego de su victoria en el Juego 3.

Barcelona / José Barberi Jr.

