Varias E/S de Puerto La Cruz amanecieron cerradas por el despacho tardío de combustible

Las estaciones de servicio Elevado, Los Cocos y Los Yaques permanecieron cerradas en horas de la mañana de este martes / Foto: Arturo Ramírez

A pesar de las instrucciones del Gobierno nacional, de iniciar el suministro de gasolina a las 6:00 am de hoy, cuatro horas más tarde permanecían cerradas varias estaciones de servicio (E/S) de Puerto La Cruz, porque aún no habían sido surtidas por las cisternas de Petróleos de Venezuela S,A, (Pdvsa).

Desde las 10:00 pm del día anterior se encontraba el conductor Carlos Aguilera en la bomba de Los Cocos, adyacente al mercado municipal, pero no tenía idea de si podría llenar el tanque de su carro.

“Nadie nos dice nada. Si viene la gandola fino, pero si no, me tocará intentar otra vez el domingo. No tengo más opción”.

La E/S Los Yaques, ubicada al frente; al igual que la del elevado porteño, en la avenida Municipal, también estuvieron cerradas en horas de la mañana.

En la bomba Chimana (cerca del terminal de ferrys), supuestamente, llegó la cisterna a las 9:30 am, pero a las 10:15 am todavía la fila de más de 200 vehículos, que cruzaba del hotel Rasil hacia el Paseo de la Cruz y El Mar, no se movía.

El residente del sector Los Boqueticos, Yonny Granadino, manifestó que llegó a las 4:00 am y tuvo la oportunidad de quedar con el último número que marcaron los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para ser beneficiados: el 150.

Irregularidades

Un conductor, que prefirió identificarse sólo con el nombre de Frank, mencionó que desde el día anterior estaban surtiendo 30 litros de gasolina a cada vehículo en esta estación de servicio, pero en varias oportunidades, supuestamente, se presentaron irregularidades con las personas atendidas.

“Yo estuve ayer acompañando a mi hermano, llegamos de número 62 y quedamos de 82, porque, al parecer, tenían que dejar 20 cupos para los funcionarios que llegaran. No conforme con eso, hubo un machito que entró tres veces a echar gasolina, le dijimos a la policía que por qué permitían eso y nos respondieron que era responsabilidad de la GNB. Tardamos 7 horas para surtir”.

Este martes, Frank llegó a las 3:00 am para colocarle combustible a su vehículo y le tocó el puesto número 133. Pasadas las 10:30 am fue cuando empezaron a rodar los carros en dirección a la E/S Chimana.

Por otro lado, Donatto Bartolo comentó que por pasar tantas horas de espera, los conductores no pueden cumplir cabalmente el distanciamiento social, de las principales medidas de prevención contra el Covid-19, pues se tienen que reunir debajo de los árboles en busca de sombra.

Puerto La Cruz / Elisa Gómez



