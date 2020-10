Comerciantes del mercado porteño tienen bajas expectativas para diciembre

Desde hace tres semanas, el mercado trabaja sólo de miércoles a domingo / Foto: Anderson Jaimes

Los comerciantes del mercado municipal de Puerto La Cruz no creen que la venidera época decembrina conlleve un repunte en las ventas, debido a la actual situación económica de Venezuela, aunado a las restricciones por la pandemia.

Desde que el país entró en cuarentena radical para frenar la propagación del Covid-19, en el principal expendio de alimentos de Anzoátegui comenzaron a haber múltiples limitaciones para trabajar, lo cual ha afectado aún más la ya mermada actividad que se registraba en ese recinto.

Vendedores como Israel Belisario piensan que, esta vez, el mes de diciembre no será como en años anteriores. “Aquí no hay ni habrá mejoría de ningún tipo, la gente no tiene dinero para comprar, y el que lo hace, será de a poquito para rendir lo que se gana”.

Además, manifestó no entender la medida tomada por las autoridades de no dejar entrar a las personas por la calle Venezuela, donde tiene su negocio, sino por la Ricaurte. “Es algo ilógico que no permitan a nadie por aquí, pero el otro lado está lleno de usuarios y comerciantes informales”.

Ezequiel Amaricua fue más tajante con sus declaraciones. “Esto se acabó, hasta que este gobierno se vaya, olvídense de que vendrá algo mejor”, expresó.

Amaricua, con 32 años atendiendo su local, afirmó que además del coronavirus, el constante incremento del dólar paralelo sepulta cualquier posibilidad de esperanza para el último mes del año.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo

