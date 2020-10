Exgerente de Houston insiste en que desconocía el robo de señas de Astros

Aj Hinch (izquierda) y Jeff Luhnow (derecha) fueron suspendidos por un año por el escándalo de robo de señas de Houston / Foto: MLB

El exgerente general de Astros de Houston, Jeff Luhnow, negó una vez más tener conocimiento del robo ilegal de señales por parte del equipo durante su temporada de campeonato 2017.

En una entrevista exclusiva con Vanessa Richardson de KPRC, Luhnow, a quien Astros despidió en enero después de que él y el entonces mánager AJ Hinch fueron suspendidos por un año por MLB, afirmó que tiene “mucha evidencia” que respaldaría sus palabras. Esto incluye miles de mensajes de texto y documentos utilizados en la investigación del comisionado Rob Manfred.

“Después de que terminó la investigación y me despidieron, tuve acceso a unos 22.000 mensajes de texto del personal de la sala de video”, le dijo Luhnow a Richardson. “Y quedó claro a partir de esos mensajes que se estaban comunicando de un lado a otro sobre las violaciones de las reglas. Estaban al tanto de las violaciones de las reglas de Medias Rojas (de Boston) y Yanquis (de Nueva York), sabían que estaba mal y también estaban usando mensajes de texto para hacer trampas en el trabajo. Estaban comunicando señales, y esto era para los entrenadores, para las personas en la sala de video. Todo está ahí en blanco y negro”.

“Y lo que también está claro es quién no está involucrado. No estoy implicado. No estoy en ninguno de esos mensajes de texto. De hecho, hay algunos mensajes de texto en los que dicen: ‘No se lo digas a Jeff'”.

Evidencia

Luhnow aclaró que esta evidencia tiene que ver con el sistema de video de Astros utilizado para robar las señales de los oponentes, conocido, según un informe de febrero, como “Codebreaker”, en oposición al esquema de “golpear la basura”.

La investigación de Manfred encontró que había suficiente evidencia para demostrar que Luhnow sabía sobre la conducta del equipo, lo que llevó a su suspensión.

El exejecutivo también arrojó algo de luz sobre sus múltiples reuniones con Manfred en enero. Luhnow afirma que Manfred ignoró su defensa, que incluía una carpeta de 150 páginas que armó, y rechazó su solicitud de realizar una prueba de detector de mentiras.

Además, Luhnow, quien también señaló que está considerando intentar regresar al béisbol o, tal vez, a una liga deportiva profesional diferente una vez que termine su suspensión, también se mostró en desacuerdo con ser retratado como el arquitecto del esquema de Astros.

“Las Grandes Ligas dijo que yo no estaba involucrado en los golpes de los botes de basura, y dicen que yo no dirigí y no participé en el esquema del video”, comentó Luhnow. “Lo único en lo que se colgaron el sombrero es que yo podría haber sabido y que yo era el gerente general. Y tomaré mi castigo por ser el gerente general porque lo que sucedió, sucedió mientras yo estaba allí. Pero, piense en (eso) por un segundo, todas las personas que están con la organización que nadie cuestiona por qué no sabían, ¿Por qué todo depende de mí?

“Y para leer, quiero decir, a todo el mundo le gusta reducir las cosas a fragmentos de sonido, Twitter o tweets. ‘Luhnow es la mente maestra’, ‘Luhnow estaba detrás de esto’, ‘Esta es la cultura de Luhnow’. No lo es. No podría estar más lejos de la verdad. Y tengo que dejar que la gente lo sepa”.

Barcelona / José Barberi Jr.

Share This:



































Comentarios