Drake supera a Aretha Franklin y a Wonder para establecer un récord en Billboard

A principios de este año, Drake, de 34 años, hizo historia en las listas de Billboard / Foto: AP

Drake, que obtuvo su 21 ° número uno en la lista de canciones de R & B / Hip-Hop de Billboard, superó un récord que anteriormente tenían los íconos Aretha Franklin y Stevie Wonder.

“Laugh Now Cry Later” de Drake , con el rapero Lil Durk, alcanzó el puesto número uno en la lista esta semana. Wonder y Franklin, que murieron en 2018, cada uno ha tenido 20 canciones encabezando la lista.

De los 21 éxitos número uno de Drake en la lista de canciones de R & B / Hip-Hop, 12 lo incluyen en el papel principal, incluido “El plan de Dios”, “In My Feelings”, “Hotline Bling”, “Hold On, We Going Home ” y “ Best I Ever Had ”, su primer gran éxito lanzado en 2009.

Nueve de sus éxitos No. 1 son canciones en las que coprotagonizó, incluyendo “ Work ” con Rihanna, “ Moment 4 Life ” con Nicki Minaj, “ Fall for Your Type ” con Jamie Foxx y “ I Invented Sex ” con Trey Songz.

A principios de este año, Drake, de 34 años, hizo historia cuando estableció un nuevo récord para la mayoría de las canciones en la lista Hot 100, la lista de canciones principales de Billboard que incluye todos los géneros musicales.

Nueva York / AP

