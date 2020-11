López calificó al gobierno de Maduro de inescrupuloso

López afirmó que trabajará por restaurar la democracia venezolana / Foto: CCN

Leopoldo López, dirigente político opositor que reside en España, calificó al gobierno de Nicolás Maduro de inescrupuloso, porque “no le interesa el bienestar del pueblo venezolano sino solo sus intereses y la de sus aliados”.

“No minimizo a nuestro adversario, porque cuenta con mucho apoyo, sobre todo no tiene escrúpulo: no le importa matar, reprimir y hambrear a nuestro pueblo”, dijo López a NTN24, de acuerdo con una información publicada por el Centro de Comunicación Nacional (CCN).

Insistió que todos los actores de la sociedad son necesarios para lograr el objetivo de la libertad en Venezuela, algo que según él sólo se logrará cuando Maduro salga del palacio de Miraflores.

“Esto se trata de salir de Maduro, de la dictadura, y no de encontrar un culpable dentro de la unidad democrática (…) No permitamos que el tiempo no sea un medio de frustración”, agregó.

Denuncia

López catalogó al proceso electoral del 6 de diciembre como un fraude y aseguró que no representa la realidad venezolana. Llamó a la población a rechazar esos comicios parlamentarios.

Recordó que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN) y mandatario interino del país, es la persona ideal para enderezar el rumbo de la economía de Venezuela y también resulta necesario para unir a los habitantes de la patria polarizada.

López le envió un mensaje a los venezolanos dentro y fuera del país y pidió mantener la fe en que “la democracia volverá a reinar en la nación”.

“Les pido a Venezuela que mantengamos la fe. Venezuela no es Corea del Norte, no es Cuba”.

Salida

También recordó que su salida del país, fue forzada, así como los más de los cinco millones de connnacionales que han llegado a otras naciones.

“Yo no quería irme de Venezuela. He encontrado a muchos venezolanos en las calles aquí en España y todos coincidimos en que no queríamos irnos de Venezuela, nos han echado, pero también coincidimos en que vamos a regresar”, aseguró.

Aseguró que en Europa trabajará por el regreso de la “democracia en Venezuela”.

“Ahora vamos a luchar por regresar junto a los otros venezolanos que se han ido”, concluyó.

Caracas / Redacción Web

