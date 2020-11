José Guerra: El BCV no puede detener la caída del bolívar

Guerra indicó que la tasa de cambio siempre expresa lo que percibe la gente sobre la política económica / Foto: Internet

El economista y diputado de Primero Justicia (PJ) y José Guerra señaló, este jueves 12 de noviembre, que el Banco Central de Venezuela (BCV) no puede actuar en medio de a la tendencia alcista del dólar en el país. “El BCV no tiene cómo detener la caída del bolívar. No cuenta con reservas internacionales y el encaje de 93% mató la poca actividad económica que estaba en pie. Es hora de cambios. Nicolás Maduro no ha podido, no puede ni podrá”, aseguró.

Guerra, en su cuenta de Twitter, dijo que entre el viernes seis y el miércoles 11 de noviembre, el precio del dólar aumentó 16%, o equivalentemente cayó el bolívar. La divisa estadounidense rebasó la barrera de los Bs 600 mil.

“Y lo peor, no hay cómo parar esta tendencia, el BCV no tiene reservas y los venezolanos repudian al bolívar. El bolívar ha muerto. Se acabó”, subrayó.

Asimismo, Guerra indicó que la tasa de cambio siempre expresa lo que percibe la gente sobre la política económica. Añadió que los agentes económicos no creen nada de lo que se anuncia. “Con una mega depreciación del bolívar de esta magnitud el aumento salarial se lo traga la inflación”, afirmó.

Caracas / Corresponsalía

Share This:



































Comentarios