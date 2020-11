La razón detrás del aplanamiento de curva de contagios en Venezuela

Las dudas de que la curva de contagios de covid-19 en el país esté realmente aplanándose persiste en el gremio médico, pero lo que sí está claro es que una vez que parte de la población que no está todavía inmune relaje las medidas de confinamiento y el uso de mascarillas, es de esperar que la curva vuelva a aumentar, reseñó TalCual.

El domingo Nicolás Maduro, gobernante de Venezuela, anunció que en el país hay 99.835 y 871 fallecidos.

Los números son bajos en comparación con otras naciones y eso forma parte del “control de la curva de la pandemia” que se ha establecido en Venezuela según lo dicho por el propio Maduro en reiteradas oportunidades, y quien ha insistido en el desconfinamiento progresivo y total de todos los sectores.

El 1 de noviembre el mandatario dijo que para este mes la lucha contra la covid-19 quedaba en manos de los venezolanos.

“En manos de ustedes está la lucha de esta batalla que estamos dando de manera responsable, unida, ahora que llega la Navidad y la gente pone sus arbolitos, sus pesebres, sus luces, pendiente de las navidades pero debe llegar con el método 7+7 que ha garantizado estabilidad, equilibrio y control de verdad-verdaíta del coronavirus”, expresó entonces.

Pero los médicos venezolanos, los que están en la calle día a día haciendo frente a la emergencia sanitaria, aseguran que la pandemia generada por la covid-19 no está controlada.

Sin certeza

Para José Félix Oletta, médico internista y exministro de Sanidad, en el país no existe forma de saber el estado real de la epidemia, pues a su juicio «la información que se obtiene de fuentes oficiales proviene de una data retrasada, es decir, lo que se reporta no corresponde al día, son casos que han ocurrido dos o tres semanas antes y que se recopilan ese día», además, explicó que estos son pacientes ya con síntomas, que acudieron a un centro de salud en búsqueda de atención.

El especialista que por un tiempo dirigió la cartera de salud del país, aseguró que “no se están tomando muestras en cantidad como para poder hacer una evaluación realista de la epidemia. Es notable que a los casos a los cuales se les toma muestra para PCR (Reacción en Cadena de Polimerasa), son solo aquellos casos hospitalizados o de alta sospecha, eso excluye a pacientes asintomáticos o a con síntomas menores que se pueden confundir, o pacientes presintomáticos”.

Realidad

Detalló que si se dejan por fuera los casos asintomáticos y solo se toman en cuenta aquellos que ya registren síntomas, «se está quitando más del 50% de los casos», lo que representa un sesgo de muestreo, que evidencia que solo se están buscando aquellos casos en los que las personas ya tienen algún padecimiento.

“Esto da la impresión de que se están haciendo muchas pruebas pero no es verdad. En mayo se hicieron más de 500 mil pruebas, a las que se hicieron en octubre hay una caída del 66% de las pruebas realizadas”, señaló Oletta.

Esto solo evidencia que si el Estado, que es el que posee la maquinaria para combatir la pandemia, no sale a las calles, a las comunidades y sobre todo a los sectores populares, más vulnerables ante la crisis y sobre todo más desfavorecidos, no conseguirán los casos que no se han reportado.

“Si usted no busca casos no los encuentra, y si no los encuentra no los reporta, y si los reporta tardíamente no tiene una imagen actualizada de la epidemia, los datos que dan los voceros no son confiables”, subrayó.

