Eduardo Fernández llamó a votar el 6-D

Fernández dijo que es importante participar en los venideras elecciones para que en el futuro haya garantías electorales. (Foto: Cortesía)

El presidente de la tarjeta Unión para el Progreso, Eduardo Fernández, exhortó a votar en las parlamentarias del 6-D. El excandidato presidencial puntualizó que es importante participar en los venideros comicios para que en el futuro haya garantías electorales.

“Las condiciones no se piden, no se ruegan, no se solicitan, las condiciones se conquistan y para conquistarlas hay que ir a votar, aunque no estén dadas las condiciones, para que en el futuro las haya. Es con votos y no con balas que encontraremos la respuesta a nuestros problemas”, argumentó Eduardo Fernández en Unión Radio, este jueves 3 de diciembre.

Insiste en que a pesar de las irregularidades que se han observado en el proceso convocado por el Consejo Nacional (CNE) “hay que mantener la lucha para obtener la mayoría dentro del nuevo parlamento”.

El dirigente lamentó que el esfuerzo invertido en la Consulta Popular convocada por la Asamblea Nacional (AN) “ha podido invertirse en provocar una avalancha de votos el 6 de diciembre”.

Caracas / Corresponsalía

