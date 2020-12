Especial 6D | En Táchira y Yaracuy no hay interés en las parlamentarias (V)

Elecciones se llevarán a cabo en medio de la pandemia, sorteando una escasez de combustible en el país (Foto: Tal Cual)

Las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela, a celebrarse el 6 de diciembre de 2020, serán bastante particulares, inéditas –por decir lo menos–, no solo por ser “a la medida” del Gobierno, bajo una serie de irregularidades y violaciones al Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), con el precedente de una asamblea que no pudo legislar, con diputados en ejercicio perseguidos y en el exilio, con la imposición de una asamblea constituyente, con una asamblea paralela desde enero de 2019 y la división de los partidos de oposición. También serán particulares e inéditas porque se llevarán a cabo en medio de la pandemia de la covid-19, sorteando una escasez de combustible nunca antes vista en el país y en pleno colapso de los servicios públicos: con cortes de eléctricos que superan las seis horas, en varios estados del occidente.

“Elecciones parlamentarias 2020, en pandemia, sin gasolina y nada prístinas ¿Qué dice el soberano en…?” especial realizado por TalCual junto con siete medios del interior del país, tiene como objetivo conocer, ¿Qué dicen los electores de distintas regiones del país?, ¿Cómo se lleva a cabo la campaña en medio de la pandemia y de la escasez de gasolina?, tomando en cuenta las particularidades y realidades de cada región.

Desinterés expresan en Táchira por las parlamentarias

A pesar de que el Frente Amplio Venezuela Unida en reiteradas ocasiones manifestó su deseo de no participar en las elecciones para la Asamblea Nacional (AN), del 6 de diciembre e hizo un llamado a todos los factores de la oposición nacional a unírseles, en el Táchira el pensamiento fue distinto, ya que la gobernadora de la entidad tachirense, Laidy Gómez, y el secretario regional de Acción Democrática (AD), Miguel Reyes, manifestaron su intención de participar dichos comicios electorales, lo que al parecer llevó a que el Frente los expulsara de sus filas. Además, esto le ocasionó a la gobernadora Gómez señalamientos por parte de otros adecos de que con esta posición política se desalineaba de los principios del partido blanco y ante esta actitud quedaba autoexcluida automáticamente de AD.

Entre tanto, y en medio de la opacidad que envuelve a las venideras elecciones parlamentarias, además de una grave crisis en el estado andino frente a la escasez de gasolina y las fallas de los servicios públicos, la gobernadora tachirense, quien basa su mandato en una “política funcional”, explica que dentro de la sociedad política hay diversidad de criterios, asegurando que algunos llaman a votar, pero no trabajan, mientras que otros llaman a no votar, pero cuando ellos sean candidatos, entonces votar sí es válido.

Por otra parte, señala que ella y su equipo están en la calle, interpretando la angustia de la población del Táchira que pregunta: ¿Qué vamos a hacer?, y la respuesta más factible que se le puede dar es el desarrollo del ejercicio constitucional, a través del voto, sostiene la mandataria.

Luego de una consulta a diferentes sectores de la sociedad civil tachirense, sobre si conoce o no los candidatos de su jurisdicción, sobre si va a votar y por qué, las respuestas fueron bastante similares, excepto una.

Una ama de casa de 52 años, una obrera de 56 años, una profesional jubilada de 60 años, dos jóvenes recién graduadas de 20 y 22 años, expresaron que no van a votar porque no están interesadas en participar en un proceso electoral en medio de la crisis. También expresaron desconocimiento y desinterés por las propuestas tanto de los candidatos opositores como del oficialismo.

Por su parte, un técnico jubilado de 62 años, fue el único en señalar que sí participará en las venideras votaciones, ya que nunca ha dejado de ejercer su voto y quiere brindar apoyo a su bancada, pese a estar consciente de las dificultades de los servicios públicos y de la economía del país. Sostiene que la ciudadanía debe salir a votar “bien sea por la oposición o por el oficialismo”, pero debe salir a ejercer su derecho “en busca de una salida para todos”, reitera.

Ninguno de los consultados participó en los simulacros recientemente efectuados en la región andina.

En Yaracuy tampoco hay interés

En Yaracuy la mayoría no conoce quienes son los candidatos de las próximas elecciones parlamentarias. De 10 personas consultadas, 7 respondieron no conoce los aspirantes de su jurisdicción. La mayoría asegura que no va a votar en los próximos comicios. No creen que un nuevo parlamento sea la salida a la crisis económica y social del país; porque creen que las elecciones están condicionadas; porque no creen en las propuestas políticas de los aspirantes al parlamento; y porque su interés principal es resolver la alimentación familiar, son algunas de las razones para justificar su negativa a participar en las elecciones.

Quienes irán a ejercer su derecho al sufragio para no “regalarle curules al chavismo” y porque piensan que abstenerse “es jugar a favor del Gobierno”.

En Yaracuy tampoco hay interés en las parlamentarias.

Autores: Rosecny Zambrano / La Nación – Danny Márquez/ Yaracuy al Día

