Fedecámaras: Comercios que cerraron en 2020 no podrán recuperarse fácilmente

Para el representante regional de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Marco Tulio Salazar, el sector comercio en la entidad está en jaque debido a la medida de aislamiento social aplicadas por el Gobierno nacional y por el ritmo de la economía desde enero de 2020 hasta la actualidad.

“Una empresa que cerró durante 2020, por no poder sostenerse tras tantos meses de cuarentena, difícilmente podrá recuperarse y volver a abrir porque no tienen la posibilidad de reponer inventarios. Actualmente los comerciantes están trabajando con lo que les queda y cuando vayan a reponer la mercancía la encontrarán al triple”, comentó.

Desde inicios de la pandemia, el sector comercio en la entidad ha presentado la propuesta de aplicar medidas flexibles para laborar sin descuidar la prevención del Covid-19, por lo que respaldaron la iniciativa de frenar la cuarentena durante el mes de diciembre, ya que esto daría mayor libertad durante la temporada navideña. Además, desaprueban que en enero se vuelvan a cerrar los establecimientos que no sean de primera necesidad.

“El comercio no es una ventana que se pueda abrir y cerrar cuantas veces quieran. Los comercios no se pueden descuidar, tienen que ser sostenibles para que sigan funcionando. Hay una nómina de trabajadores, hay impuestos y servicios que pagar, los trabajadores tienen familias a las que alimentar y vestir. Existe una ley universal que el que no trabaja no come y eso es lo que debe evaluar el gobierno para las próximas medidas”, expresó.

