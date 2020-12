Algunos comercios de Barcelona optaron por abrir este 25 de diciembre (+Fotos)

El grueso de tiendas que abrieron en Barcelona fueron las ubicadas cerca de la Fuente Luminosa / Fotos: Rafael Salazar

Sólo una pequeña parte de los comercios ubicados en el bulevar 5 de Julio de Barcelona levantaron las santamarías para trabajar con normalidad durante este viernes 25 de diciembre.

En un recorrido realizado por el equipo de El Tiempo, se constató que algunos dueños de negocios y vendedores informales prefirieron mantenerse laborando, a pesar de ser un día que tradicionalmente se toma para descansar.

Según una empleada de uno de los expendios de ropa abiertos, los jefes les avisaron a ella y sus compañeras que iban a trabajar, argumentando que no saben lo que les depara enero y si habrá cuarentena radical

nuevamente.

“Nos pidieron que viniéramos hoy, pero sólo hasta la 1:00 o 2:00 pm, dependiendo de si hay gente por el bulevar o no”, explicó la muchacha,

que prefirió reservar su nombre.

Entre los establecimientos activos, sólo un par tenía personas en su interior, algunas de las cuales se limitaban a ver la mercancía y otras estaban comprando.

Los vendedores ambulantes también optaron por intentar mantener la venta de sus artículos. Es el caso de Carmen Gómez, quien, según contó, vive únicamente de lo que se gana en su puesto en el que expende, entre otras cosas, café y caramelos.

“En este tiempo tan duro uno no se puede parar porque sea feriado o no. Hay que seguir trabajando porque si no, no se come”, expresó.

A Antonio Medina, quien también se desempeña como comerciante informal, le tocó sacar su máquina de helados porque el pasado jueves 24 del corriente no pudo trabajar debido a que no tuvo electricidad.

Algunas tiendas de Barcelona estuvieron cerradas

“Desde las 10:00 de la mañana estuvo cortado el servicio eléctrico y regresó como a las 2:00 de la tarde. Fue un día perdido que ahora tengo que recuperar”, aseguró.

Otros sitios

Si en la capital de Anzoátegui la mayoría de los establecimientos comerciales mantuvieron sus puertas cerradas, similar situación se observó en el centro de Puerto La Cruz y en Guanta.

Este panorama fue totalmente diferente al vivido el 24 de diciembre, cuando las zonas comerciales del área metropolitana de la entidad estuvieron repletas de personas.

“Tenía años que no veía tanta gente en la calle en un diciembre. Me acordé de las épocas navideñas de hace 10 años. No creo que todo el mundo haya comprado ropa y zapatos como antes porque todo está caro, pero no se puede negar que había bastante gente en las tiendas”, comentó el pensionado Omar Pérez, habitante de Puerto La Cruz.

Barcelona / Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo y Jesús Bermúdez Pino

