Finneas halla su camino en la música

El músico Finneas O'Connell / Foto: Rebecca Cabage/AP

En el escenario, Finneas y Billie Eilish lucen como un dúo musical experimentado. Con el hermoso tono crudo y doloroso de ella para cantar letras profundas y a la vez cercanas, Finneas la apoya de manera esplendida en el piano o la guitarra, dándole espacio para brillar.

Así pasaron el año pasado de gira promocionando el álbum debut de Eilish, que conectó con el público internacional e hizo de la cantante de 17 años toda una revelación.

Y mientras Eilish se hacía una gran estrella, Finneas, cuyo verdadero apellido es O’Connell, crecía a su lado. Fue reconocido como productor e ingeniero de la música de su hermanita, y también coescribió los éxitos que la hicieron famosa, algunos de ellos incluso solo.

Mientras la gente descubría a Eilish, también descubría a Finneas.

Esto quedó muy claro en la ceremonia de los Grammy en enero, cuando Eilish se alzó con cinco premios y quedó como la segunda más galardonada de la noche, sólo detrás de su hermano, que ganó uno más como productor.

A sus 22 años, Finneas fue uno de los artistas más jóvenes en ser nombrado productor del año no-clásico.

Año productivo

Así comenzó un año productivo para el artista, que en 2020 relanzó su primer EP, lanzó con Eillish el tema principal de la próxima película de James Bond, recibió tres nominaciones a los Grammy de 2021 y comenzó a prestarle su talento a músicos fuera de su familia: Justin Bieber, Demi Lovato, Halsey, Kid Cudi, Ben Platt, Tove Lo.

Ese éxito le ha merecido puesto en la lista de los Artistas Revelación del Año de The Associated Press (AP), que también incluye al actor de “Watchmen” galardonado con el Emmy Yahya Abdul-Mateen II y a la imitadora del presidente Donald Trump Sarah Cooper.

Finneas, el productor blanco del momento en la escena pop, actualmente trabaja en diversas colaboraciones, pero no puede revelar muchos detalles: “Es como cuando entrevistan al elenco de ‘Avengers’, nunca pueden decir nada”, indicó.

Recibe llamadas a toda hora de artistas que quieren juntarse a hacer música mágica, pero Finneas es cuidadoso a la hora de elegir con quién trabajar.

“El punto de partida es: si es algo que me gusta, estoy interesado. No juego con eso. No trato de hacer algo porque sea la mejor movida estratégica en mi carrera”, señaló. “A veces hay una gran oportunidad y digo, ‘no me gusta su música, no puedo hacerlo’. El otro criterio es que trato de trabajar con gente con la que sé que seré efectivo y útil. Algunas personas no me necesitan”.

Una de las llamadas que Finneas recibió fue de su buen amigo Benny Blanco. El creador de éxitos, que ha colaborado con Bieber en canciones como “Love Yourself” y “Cold Water”, le comentó que el equipo del superastro del pop buscaba ideas para su próximo álbum.

“Dije, ¡cielos! Creo que ser la persona más famosa del mundo, constantemente, debe ser lo más aislante. Lo he visto hasta cierto grado con mi hermana, pero en su caso yo estoy ahí, ella tiene un hermano”, dijo Finneas. “No que yo esté ni cerca de tener su nivel de fama, pero estoy con ella todo el tiempo. En el caso de Bieber, especialmente porque empezó incluso más joven que Billie… él era el chico más famoso a los 15 años”.

Finneas y Blanco crearon “Lonely”, una canción confesional al piano que muestra el lado vulnerable de Bieber.

“El artista de mayores ventas en el mundo canta sobre tener éxito comercial pero estar profundamente ansioso e infeliz. Estoy muy orgulloso de haber tenido un pequeño rol en eso”, dijo Finneas.

Este año, también ayudó a Lovato con una canción dirigida al presidente Donald Trump, “Commander In Chief”, que dice: “Estamos en situación de crisis, la gente muere mientras usted se llena los bolsillos / Comandante en jefe, ¿cómo se siente poder seguir respirando?”.

Pandemia

El año, fuertemente impactado por la pandemia de coronavirus y la injusticia racial, también tuvo sus repercusiones en la composición de Finneas. El movimiento Black Lives Matter y la muerte del astro de Broadway Nick Cordero a causa de COVID-19 lo inspiraron a componer y lanzar “What They’ll Say About Us”, su mayor éxito en solitario en las listas de rock de Billboard.

“Es difícil reflexionar sobre este año de una manera fácil y sucinta. Es un momento tan multifacético. De alguna manera, podríamos definir este año sólo por el coronavirus, pero también hay que definirlo por el asesinato de George Floyd y el movimiento alrededor del país y el planeta”, comentó Finneas.

“Creo que para mí fue una revaloración y revaluación de cuántas cosas daba por sentado antes de este año, o cuán poco educado o informado estaba”, continuó. “Este año ha sido una experiencia de aprendizaje para mí y mis amigos, y de evaluar las cosas simples en las que uno no necesariamente piensa todos los días pero que ahora están tan presentes en mi mente. Ese es el resumen de mi año: agradecer las pequeñas bendiciones que significan todo para mí”.

Los Ángeles / Mesfin Fekadu / AP

