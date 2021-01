Jóvenes en ascenso demostraron su potencial en torneo de baloncesto

Rubén González (11) lideró a Bulls al campeonato del torneo de fin de año / Foto: Cortesía

Antes de finalizar el pasado año, la cancha de baloncesto del polideportivo Yulimar Rojas de Boyacá III fue el escenario en el que 12 equipos que hacen vida en todo Tronconal disputaron el torneo local de escuelas de basket para menores de 20 años, con motivo de darle mayor visibilidad a los jóvenes basquetbolistas de la zona.



Después de cinco días consecutivos de competencia bajo el formato de eliminación directa, Bulls, escuela de Boyacá III, fue la ganadora de este torneo al imponerse a su similar de EBA en la final del torneo que se disputó la noche del pasado 30 de diciembre, con una multitud que acudió al último encuentro para ver la victoria del cuadro liderado en cancha por Rubén González, uno de los más destacados del evento.



González fue la estrella del conjunto ganador, pues el alero de 18 años fue uno de los jugadores profesionales que estuvieron presentes en esta cita.



El “Mutante”, como es conocido, fue parte del plantel de Gladiadores de Anzoátegui que jugó la Superliga de Baloncesto 2020, donde los dirigidos por Henry Paruta obtuvieron el cuarto puesto tras eliminar al local Guaiqueríes de Margarita.



Allí, el barcelonés disputó los 12 partidos de temporada regular, con buenos pasajes de juego, sobre todo desde la larga distancia al promediar 63% de acierto en la campaña, uno de los mejores registros de la temporada.



“El torneo me ayudó a sentirme en confianza, ya que venía de jugar la Superliga. Afortunadamente me destaqué mucho pero lo más importante es que logramos la victoria’’, dijo González.



Ahora le tocó conducir a Bulls hacia el campeonato, junto a Jesús “Memo” López, otro jugador que forma parte de la organización Gladiadores, aunque no fue parte de la delegación que viajó a Nueva Esparta a finales de octubre.



Pero en los derrotados también habían exponentes con experiencia profesional.



Carlos Fulda, otro de los jóvenes en los que Gladiadores enfoca su futuro, comandó a EBA hasta la final aunque en dicha instancia no lograron el título de este torneo.



“La cancha estaba llena y, aunque el resultado no fue favorable para nosotros, disfruté mucho esa experiencia porque jugar ante tanta gente me ayudó a manejar la presión en cualquier cancha”, dijo Fulda, quien disputó par de encuentros de la Superliga de Baloncesto y formó parte de la “Armadura Anzoatiguense” en ediciones de Serie A y Liga Especial de Desarrollo, al igual que González.

Puerto La Cruz / Alejandro Jesús Fernández

