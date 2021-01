Docentes: “celebramos el día del educador realmente indignados por la indiferencia del Gobierno”

Maestros aseguran que no cuentan con una calidad de vida adecuada / Foto: La Mañana

Gustavo Marín, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio en la región, SUMA Falcón, se refirió a la celebración del día del maestro en el país, destacando que este día llega en una situación deplorable para la profesión de la educación, ya que no cuentan con la calidad de vida adecuada para los responsables de formar a los ciudadanos del país.

Denuncian el amedrentamiento de los directivos de las diferentes instituciones en el estado Falcón quienes amenazan con procedimientos administrativos y despidos, si los docentes que no tienen las herramientas para dictar clases a distancia no acuden a las instituciones, “Pese a la inexistente dotación del gobierno de las medidas de bioseguridad, delegando al maltratado sueldo magisterial la compra de equipos de prevención del Covid-19, así no podemos trabajar, exhortamos a los educadores a elevarlas denuncias”

Así mismo, Marín se refirió a las recientes declaraciones de Aristóbulo Isturiz, actual ministro de Educación del régimen, quien reconoce los salarios bajos, pero que indica que los docentes son beneficiados con un sueldo integral comprendido por salud pública, bonos a través del carnet de la patria, grandes misiones, casa bien equipada y cajas Clap, a los que el gremio educativo en la entidad emitió su respuesta.

«El sistema de salud en el estado está colapsado y si logran atender al docente, un salario integral no alcanza para costear los gastos de los tratamientos indicados». Denunciaron que el Instituto de Previsión Social Para el Magisterio Ipasme, está totalmente desvalijado, por lo que califican de una “burla” las declaraciones de Isturiz.

¿Bonos de la patria?

Por otra parte, Marín indicó que más del 70% del gremio en la región no recibe los bonos monetarios otorgados a través del carnet político, a pesar de las necesidades que reconoce el ministro. Así mismo, rechazan que las atenciones en el sistema de misiones, por ser una pérdida de tiempo ya que deben disponer de hasta tres días de visitas para alcanzar la atención, generando descuentos en su sueldo por inasistencia pese a ser por causa mayor.

“Los maestros activos jubilados y pensionados, dependientes del ejecutivo regional, durante los 22 años de gestión oficialista, no han sido beneficiados con las jornadas de Mi Casa Bien Equipada. “La gobernación descuenta religiosamente las cuotas de pasivos, pero no deposita a las instituciones como el Ipasme y nos excluyen por el impago de las deducciones, no es el docente el “mala paga”, es la gobernación”, finalizó destacando que el beneficio alimentario es otra burla. ”Isturiz juega con el hambre del pueblo” destacando que las cajas llegan cada seis meses.

Escuelas abandonadas

Douglas Martínez, directivo de Suma Falcón añadió que las escuelas están completamente abandonadas; algunas permanecen a la intemperie y a expensas del hampa. Es decir, el sector educativo vive su peor crisis en toda la historia del país.

Hoy, cuando se celebra el Día del Educador no tenemos nada que celebrar; por el contrario, navegamos en medio de la tristeza y la impotencia de lograr mejorar las condiciones de vida.

Necesitamos salarios dignos, que nos permitan superar las dificultades económicas y el establecimiento de condiciones que nos permitan recobrar un nivel de vida cónsono con el status profesional y social de un educador, precisó el dirigente gremial.

Falcón / La Mañana

