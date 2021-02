Julio César León llegó a 96 años de vida

León fue el primer participante de Venezuela en una contienda olímpica, al asistir a Londres 1948 / Foto: COV

La Junta Directiva del Comité Olímpico Venezolano (COV) celebró el 2 de febrero el cumpleaños número 96 de Julio César León, la primera persona que representó a Venezuela en unas Olimpiadas.

“Desde el Comité Olímpico Venezolano celebramos los 96 años de vida en el deporte de Julio César León. Le deseamos a él y a sus familiares muchísima salud. Siempre está presente con nosotros en todas las actividades y tareas que realizamos por ser el pionero del movimiento olímpico en Venezuela”, dijo Eduardo Álvarez, presidente del COV, en nota de prensa.

Desde su ciudad natal, Trujillo, León partió al sueño olímpico en 1948, no sin antes, superar muchos inconvenientes. “Desde los 4 años ya montaba bicicleta, pero fue a los 15 años cuando comencé a competir en torneos nacionales, donde me convertí en campeón nacional durante 25 años consecutivos, no tenía rivales”, rememora.

León residía en Caracas y despuntaba como uno de los máximos exponentes de la disciplina en el país. Obtuvo los campeonatos nacionales de 1940, 1941 y 1942 y esos éxitos marcan su deseo definitivo de estar en los Juegos Olímpicos de Londres.

No contó con el apoyo de la Federación Venezolana de Ciclismo (FVC) pero si de la Embajada Británica en Caracas, la cual le facilitó el periplo.

“La Federación de Ciclismo decía que no tenía la capacidad para competir y que iba a hacer el ridículo”, recordó León en una de sus tantas entrevistas ofrecidas.

“Mi hermano me consiguió una cita para hablar con el embajador británico. Me recibió y me dijo ‘con mucho gusto, si usted quiere ir a mi país, le voy a facilitar la manera para que vaya’. Me sorprendí de la facilidad para concretar el viaje”.

Viaje

El traslado a Londres se concretó en una antigua aeronave que transportaba objetos oficiales para la embajada. El día del viaje, solo tres periodistas (Juan Antillano Valarino (AVJ), Andrés Miranda, de El Universal y Franklin White) bajaron a Maiquetía para despedir al ciclista, quien viajó con su esposa y su entrenador.

“A mi esposa la pusieron en la silla del radiotelegrafista y allí no había más sillas. Pregunté dónde me iba a sentar y me dijeron que iría en la parte de la ametralladora”.

En la travesía, León recorrió las islas del Caribe y solo se alimentó con sándwiches y Coca-Cola hasta llegar a Bermuda, y de allí una escala a Lisboa hasta llegar a Londres.

Estando ya en la ciudad de Londres el trato no fue diferente, allá León hizo de todo para representar al máximo a Venezuela y llevar su bandera, así que allí compró las telas de los tres colores (amarillo, azul y rojo) para hacer la bandera, así lo cuenta el ciclista:

“Mi esposa la cosió. Agarré un haragán en el centro del entrenamiento, le puse un alambre y lo forré de ‘teipe’ y ya tenía lista mi asta para el desfile”, que se llevaría a cabo el 29 de julio de 1948 y también coloca a León como el pionero entre los abanderados del país en citas olímpicas.

Luego de pernoctar en una base militar, León llegó a Londres y fue informado de su inhabilitación debido al veto que le impuso la FVC. El perseverante atleta llamó al presidente del COV, Julio Bustamante, y al secretario José Beracasa, quienes decidieron ayudarlo y viajaron a Londres para avalar su participación.

El momento

El 2 de agosto se produjo el ansiado estreno olímpico para León y para Venezuela en el Velódromo Herne Hill de Londres. En el sprint masculino, León cedió en el primer heat ante el argentino Clodomiro Cortoni, pero en el repechaje venció al trinitario Compton Gonsalves.

En octavos de final, León tuvo la poca suerte de enfrentar al italiano Mario Ghella, quien a la postre ganó la medalla de oro y semanas después, también lograría el Campeonato del Mundo en Sprint.

El 11 de agosto León participó en la prueba contrarreloj y con tiempo de 1:18.1 concluyó en el puesto 14, el tercer mejor suramericano en la prueba donde compitieron 21 pedalistas.

Experiencia

Después de esa experiencia europea, León se graduó de ingeniero en la Universidad Central de Venezuela (UCV), se dedicó a su profesión. Con 91 años, León recibió un doctorado honoris causa por sus aportes como deportista, dirigente y por haber puesto al país en el mapa.

El COV entrega cada año la Orden Julio César León para enaltecer la labor deportiva de los atletas, entrenadores, dirigentes y jueces venezolanos.

Caracas / Redacción Web

