La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN) chavista de Nicolás Maduro, Iris Varela se pronunció este miércoles 3 de febrero sobre la posibilidad de ordenar la detención del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, para que responda a su juicio a los “crímenes que ha cometido” en Venezuela.

“Guaidó le ha hecho más daño al país que Rafael Ramírez. Ahorita es un idiota, mientras que el otro es semejante traidor”, dijo Varela en una entrevista con el periodista Vladimir Villegas, en su programa Vladimir a la 1, transmitido por Globovisión.

Asimismo acotó que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno debe responder sobre el porqué Guaidó no está detenido. “Si me lo encuentro, yo misma me lo llevo detenido porque está cometiendo un delito en flagrancia”.

Por otra parte, criticó a los diputados opositores que forman parte de la AN de Guaidó.

“No me calo una Comisión Delegada. No me calo que sigan usurpando funciones. Quiero que me expliquen: ¿Por qué no hay una fuerza policial que vaya a detenerlos?”, expuso Varela.

