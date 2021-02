Ciudadanos consultados rechazaron la forma en que Corpoelec actualizó tarifas

Usuarios se han dado cuenta del ajuste por los canales electrónicos, porque pocas oficinas están operativas / Fotos: Arturo Ramírez

Pese a las constantes fallas que presenta el servicio de electricidad en Anzoátegui, especialmente desde que llegó la pandemia por Covid-19 al país, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) comenzó este 2021 con alza en sus tarifas.

Los pocos usuarios que han podido darse cuenta, por estar al día con los pagos a través de los canales electrónicos, aseguraron que los aumentos fueron desmedidos, tomando como referencia el último monto cancelado en diciembre.

Los que habitan en sectores populares, sufrieron incrementos de más de 150% en la facturación; mientras que paraa quienes residen en conjuntos residenciales, el porcentaje fue superior al 600%.

Por lo menos Antonia Rivero, habitante de La Ponderosa, en Barcelona, comentó que ha podido cancelar sus facturas por la plataforma Patria. De lo contrario, alegó que seguiría insolvente, pues la mayoría de las taquillas comerciales se encuentran inoperativas y la directiva de la compañía estatal no se ha pronunciado para ofrecer detalles del ajuste.

“Aunque el nuevo incremento no fue fuerte, porque el Bolívar está devaluado, me triplicaron el monto y eso no me pareció justo, ya que cada vez el servicio es más pésimo. Otra vez se están registrando constantes y largos apagones, como ocurrían cuando empezó la cuarentena”, expresó Rivero.



De acuerdo con su historial de pago, la cuota mensual pasó de Bs 38 mil 294 a Bs 103 mil 257, es decir, un incremento de 169,6%.



Para la contadora Tibisay Méndez, residente de una urbanización en el sector Nueva Barcelona, el incremento fue de más de 600%.

Explicó que la última vez que canceló, en noviembre, a través del banco de su preferencia, donde coloca el número de contrato y le refleja el monto deudor, el costo era de Bs 400 mil.



Ahora que se enteró que hubo un alza, verificó y la cuenta por pagar era de 3 millones 142 mil bolívares.

Ni porque recientemente había cancelado casi un millón de bolívares por la deuda de sus abuelos, que viven en un edificio, se dio cuenta.

Instan a Corpoelec a utilizar los medidores para cobrar el servicio

“Para lo caro que están las cosas y para lo que debería costar un servicio para que funcione bien, es una tontería. Pero tomando en cuenta que el salario integral se mantiene en Bs 800 mil, la gente ni siquiera podrá pagar la luz. Si antes no la pagaban, ahora menos con este incremento, y más cuando existe la conciencia de que no van a pagar porque no les cortan el servicio”, señaló.

En el caso de José Contreras, quien también vive en un conjunto residencial en Nueva Barcelona, el alza fue de 700%.

Aunque no cancelaba su factura desde noviembre, mensualmente el monto era de Bs 82 mil 513 y ahora tuvo que desembolsar, a través del sistema Patria, Bs 742 mil 711.

Eso sin meter el recibo del condominio. El consumo de energía en las áreas comunes les salió en Bs 145 millones, monto que fue dividido entre los propietarios.

“A cada uno nos tocó pagar un millón y algo de bolívares, porque no se pagaba desde hacía un año. Pero antes eso era una miseria, ni acumulando varios meses, llegabas a 30 mil bolívares”, enfatizó.

Respuesta

Pese al silencio de la directiva de la empresa estatal en la región, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Fomento Eléctrico (Sintraelec) de Corpoelec, Miguel Massarelli, informó que se modificó el factor de multiplicación del kilovatio hora (kWh).

“Desde Caracas parece que dijeron que no se iban a divulgar las tarifas como tal, sino que los trabajadores del área comercial iban a conocer el monto a cobrar, cuando se emitiera la facturación”.

Sin embargo, Massarelli trató de dar a conocer una de las técnicas que posiblemente es utilizada para aplicar la fórmula que, al parecer, implementó en 2014 el entonces ministro de Energía, Jesse Chacón: valor del kWh por las 24 horas al día de consumo, luego las 24 horas del día por los 30 días del mes y el resultado se calculará con el factor multiplicador del kWh, que puede variar.

El dirigente sindical explicó, por ejemplo, que el “residencial 1” (urbanizaciones y conjuntos residenciales) pasó de Bs 25, el consumo diario de kWh, a un promedio de Bs 120. A eso, al parecer, hay que agregarle el porcentaje en bolívares, que quedó para la sumatoria del factor multiplicador del kilovatio, el cual es, en este caso, Bs 30. Es decir, la cantidad total de kWh se multiplica al final del mes por los Bs 30.

La explicación del cálculo es en base a 24 horas de consumo, por lo que el monto podría ser menor, al sólo multiplicar el valor del consumo al mes, por el factor de multiplicación correspondiente.

En el caso del “residencial 2”, el cual abarca a las zonas populares, calcula que haya quedado en Bs 70, mientras que para los grandes complejos habitacionales, el factor multiplicador llegaría a Bs 250.

“Nosotros estamos conscientes de que un servicio público, para que funcione, debe cancelarse. Lo que no estamos de acuerdo es con la manera en que se están llevando a cabo estos ajustes. Los ciudadanos reciben un salario de hambre, prácticamente devaluado; entonces, poner a muchas personas a cancelar, así lo llamen factor de multiplicación del kilovatio hora, nos parece bastante criminal”.

Según el dirigente sindical, en años anteriores habían sugerido el incremento de la tarifa, pero por fase. Es decir, a medida de que se fuese mejorando la situación económica del país y por ende, la de los venezolanos, ir cancelando el servicio para que ese dinero fuese invertido en obras de mantenimiento del sistema, mejora de las instalaciones, dotación de insumos y sueldos para los trabajadores.

Desde 2014, Corpoelec aplica la fórmula de ajuste de las tarifas

“El Gobierno lleva 20 años en una campaña de que hay que mejorar las tarifas para que la empresa sea autosustentable y lo que estamos viendo es todo lo contrario. El último incremento real que hubo fue hace como 10 años y jamás se hablaba de la modificación del factor multiplicador del kWh, sino de un alza del porcentaje de la tarifa residencial, comercial e industrial. Ahora están dividiendo el residencial en 1, 2 y 3, mientras que el industrial en 1 y 2”, aseveró.

Comercios

El incremento fue mucho más al llevarlo al área empresarial. Según Massarelli, el factor multiplicador del kWh fue modificado, dependiendo de los casos, a Bs 1.000, Bs 2.500 y hasta Bs 4.000.

De acuerdo con el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en la región, Marco Tulio Salazar, les quieren cobrar como si estuviesen operativos normalmente.

“Tenemos casi un año que algunas empresas no trabajan, otras lo hacen como lo dice el Gobierno (7+7), y la capacidad instalada de la mayoría está entre 10% y 15%. Es imposible pensar que haya un consumo de electricidad igual al que teníamos cuando trabajábamos al 100%”.

“Aparentemente están clasificando la información de la modificación del factor de multiplicación como estratégica y es de consumo interno para quienes están encargados de ejecutar las medidas del cobro de las tarifas a nivel comercial”.

Miguel Massarelli

Dirigente sindical

Y es que, de acuerdo con Salazar, Corpoelec suele cobrar algo que llama “consumo histórico”. Al parecer, saca un promedio de consumo, según la cantidad de equipos y luces que se especifiquen en el contrato, mas no se rige por mediciones.

“Están cobrando lo que se ha consumido siempre y no el verdadero consumo. No hay medición como tal. Inclusive, en la población en general, hay una cantidad de gente que no paga. Hay un consumo social de 60% que no se cobra. Entonces, al 40% restante se lo quieren cobrar todo. Una cuestión que no es uniforme. Todo el mundo tiene la obligación de pagar, así unos paguen más y otros menos, pero que paguen”.

Salazar aclaró que el gremio no se opone al cobro de los servicios públicos, pero rechaza la forma en que se presta el servicio.

“Corpoelec está llegando al extremo de que hay empresas que cerraron y cuando viene otra a funcionar en el mismo local, le quiere cobrar la deuda pendiente. Entonces para que eso no ocurra, el dueño del local pide corte de contrato, pero después a la nueva empresa no le quieren poner la luz o quieren martillarlos”, denunció Salazar.

Puerto La Cruz / Elisa Gómez

Share This:



































Comentarios