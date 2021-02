“Kimye” ya no existe: Kardashian solicita el divorcio de West

La pareja comenzó a salir en 2012 y tuvo su primer hijo en 2013 / Foto: AP

Kim Kardashian West solicitó el divorcio de Kanye West el viernes después de 6 años y medio de matrimonio, según muestran los registros judiciales.

La medida trae un final inminente a una de las uniones de celebridades más seguidas del siglo XXI : el matrimonio de una superestrella de los reality shows y un fenómeno del hip-hop y la moda con cuatro hijos, una gran fortuna que dividir e incluso más fama.

Kardashian busca la custodia compartida de los niños y su presentación establece que la pareja tiene un acuerdo prenupcial que determinará cómo se dividirán sus activos. Cita diferencias irreconciliables para su ruptura y no menciona una fecha de separación.

La pareja comenzó a salir en 2012 y tuvo su primer hijo en 2013. West propuso más tarde ese año usar la pantalla gigante en el estadio vacío frente al mar de los Gigantes de San Francisco, y los dos se casaron el 24 de mayo de 2014 en una ceremonia en una fortaleza renacentista, en Florencia, Italia.

El comienzo del fin del matrimonio se produce después del anuncio de septiembre de que el programa que hizo el nombre de su familia, “Keeping Up With The Kardashians”, llegaría a su fin en 2021 después de 14 años.

Fue el primer matrimonio para West, de 43 años, y el tercero para Kardashian, de 40. Si bien la unión no fue larga, superó las predicciones de muchos cínicos que pensaban que la perdición era inevitable dadas las dos personalidades de gran tamaño, la conocida volatilidad de West, y el hecho de que el matrimonio anterior de Kardashian con el exjugador de la NBA Kris Humphries fue fugazmente breve.

El primer matrimonio de Kardashian a los 19 años en 2000 con el productor musical Damon Thomas duró hasta 2004, y en 2011, se casó con Humphries en una boda muy publicitada que fue televisada en un especial de dos partes sobre “Keeping Up With the Kardashians”.

Los Ángeles / AP

Share This:



































Comentarios