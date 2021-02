Paul McCartney publicará autobiografía en noviembre

El libro de memorias de McCartney, "The Lyrics: 1956 to the Present", será publicado el 2 de noviembre / Foto: AP

Paul McCartney está finalmente listo para escribir sus memorias y usará música, y la ayuda de un poeta galardonado con el Pulitzer, para guiarse.

“The Lyrics: 1956 to the Present” será publicado el 2 de noviembre, de acuerdo con un comunicado conjunto enviado el miércoles por la editorial británica Allen Lane y la estadounidense Liveright.

McCartney, de 78 años, contará su vida a través de 154 canciones, desde su adolescencia a su primera asociación con su compañero de banda en los Beatles John Lennon, a su trabajo solista en la última mitad de siglo. El poeta irlandés Paul Muldoon lo editará y contribuirá con una introducción.

“Muchas veces me han preguntado si escribiría una autobiografía, pero el tiempo nunca había sido el adecuado”, dijo McCartney en un comunicado.

“Lo único que he podido hacer, ya sea en casa o de gira es escribir nuevas canciones. Sé que a algunas personas, cuando llegan a cierta edad, les gusta volver a su diario para recordar el día a día de eventos en el pasado, pero no tengo ese tipo de cuadernos. Lo que tengo son mis canciones, cientos de ellas, que, he aprendido, sirven para el mismo propósito. Y esas canciones abarcan mi vida entera”.

Los detalles financieros de la publicación de “The Lyrics”, que tiene un precio de preventa de 100 dólares, no fueron revelados. Las editoriales han buscado por años las memorias de McCartney, a pesar de que suele hablar sobre el pasado y ha participado en proyectos como la biografía de Barry Miles “Paul McCartney: Many Years From Now” y el documental y libro de la década de 1990 “The Beatles Anthology”. Keith Richards de los Rolling Stones había sido igualmente abierto sobre su vida y a pesar de esto su libro de memorias “Life” vendió millones de ejemplares.

Ningún Beatle ha escrito un recuento completo de su vida. Lennon publicó dos libros de cuentos, poemas y dibujos, y era considerado el Beatle más diestro con las palabras, pero fue asesinado en 1980, a los 40 años. “Another Day In the Life” de Ringo Starr se centra en fotografías y frases porque, el baterista ha dicho, una memoria tradicional requeriría múltiples volúmenes. George Harrison, quien murió de cáncer en 2001, publicó el libro de recuerdos y retrospectiva “I, Me, Mine” en 1980.

De acuerdo con las editoriales de McCartney, sus canciones tendrán un orden alfabético e incluirán comentarios del rockero sobre cuándo y cómo fueron escritas y lo que las inspiró. La edición estadounidense del libro estará dividida en dos volúmenes incluidos en una misma caja.

“Presentado junto con esto hay un tesoro de material del archivo personal de McCartney — borradores, cartas, fotografías — nunca antes visto, que también lo convierte en un archivo visual único de uno de los más grandes compositores de todos los tiempos”, de acuerdo con el anuncio del miércoles.

McCartney suele ser más aclamado por sus melodías que por sus letras, pero ha escrito algunas de las canciones más citadas de la historia reciente como “Let It Be”, “Hey Jude” y “Eleanor Rigby”. Muldoon dijo en un comunicado que sus conversaciones en años recientes “conforman una noción por la que habíamos sólo conjeturado que Paul McCartney es una figura literaria mayor que hace uso de y extiende la larga tradición de la poesía en lengua inglesa”.

Muldoon es conocido por colecciones de poesía como “Moy Sand and Gravel” y “Horse Latitudes,” y tiene antecedentes musicales. Ha tenido presentaciones de lectura en voz alta acompañado por el colectivo musical Rogue Oliphant y publico un libro sobre letras de rock, “The Word on the Street”; además de colaborar con la canción que da título al álbum de Warren Zevon “My Ride’s Here”. Incluso mencionó a McCartney en el poema “Sideman”:

“Seré el McCartney de tu Lennon/ Lenin de tu Marx/ Jerry de tu Ben &/ Lewis de tu Clark”, escribió.

Nueva York / AP

