Docentes barquisimetanos aseguran que la vacuna rusa no solucionará la crisis académica

Maestros indicaron que mientras no existan condiciones no irán a las aulas / Foto: EI

Durante la noche del pasado domingo 28 de febrero, Nicolás Maduro informó sobre la aprobación del inicio de las clases presenciales en Venezuela a partir del mes de abril con medidas de “bioseguridad extrema”. Además, comentó que harán los esfuerzos necesarios para vacunar contra la COVID-19 a los profesores venezolanos.

Sin embargo, la posición de los docentes del país no parece estar alineada con las intenciones del régimen chavista. ¿Los motivos? Aseguran que las instituciones de Venezuela no están en condiciones para recibir a los alumnos, denuncian que sus ingresos económicos no son dignos y destacan que no le tienen confianza a la vacuna rusa, la Sputnik V, aquella que está siendo utilizada contra el coronavirus en los venezolanos.

Elena Montoya, profesora barquisimetana, contó que no estaría dispuesta a ser vacunada con la Sputnik V, porque considera que “esa no es la solución“. Acotó que Maduro “pretende tapar los problemas de los profesores ofreciendo la vacuna, pero no resuelve lo que tanto se le ha pedido“.

Lea más de esta nota en el siguiente enlace: https://www.elimpulso.com/2021/03/01/docentes-barquisimetanos-aseguran-que-la-vacuna-rusa-no-solucionara-crisis-academica-1mar/

Barquisimeto / EI

