Venezolanos y Fundación Frigilux se unieron para ayudar a la recuperación de Soledad Bravo

Soledad Bravo y su familia recibe el apoyo del pueblo / Foto: Cortesía

Respaldo absoluto, solidaridad y valor humano. Eso es lo que ha demostrado el pueblo venezolano en la lucha que están adelantando Soledad Bravo y su familia contra el Covid 19 y una palabra de afecto, un aporte mínimo y grande, una oración, no ha faltado para quien representa un gran ícono de la cultura de Venezuela. En medio de esta crisis, el pueblo no olvida su gran valor y ni su quehacer cultural.

Venezolanos que residen en el país y en el exterior, personalidades y la Fundación Frigilux se unieron para expresar su solidaridad para Soledad, su esposo Antonio y su hija Ana Sol, quienes hoy día están recuperándose de este virus que generó la pandemia a nivel mundial.

Y como lo expresara Ana Sánchez Bravo en los programas de Román Lozinski y Shirley Varnagy, de los circuitos Radiales Éxitos y Onda, respectivamente, el servicio humano y el carácter benefactor de algunas Fundaciones como Frigilux, que dirige el empresario Yaser Dagga, se hicieron presentes en esta delicada situación que confronta la admirada cantante.

Algo inesperado

En una nota de prensa, Sol narró que nunca pensaron que pasarían por esa enfermedad, pero sus padres comenzaron a sentirse mal y hubo la necesidad de evaluarlos físicamente, determinándose el contagio del virus. También surgió la emergencia del costo de los tratamientos.

“Desde el primer día mi primo está ayudándome desde Madrid y armamos el gofundme (plataforma de recaudación) porque me desesperé y sé lo que cuesta hacer un tratamiento como éste. Quiero decir que hay una fundación que se acercó a nosotros y también nos está apoyando, se llama Frigilux, Llegaron a mi casa el segundo día y me pidieron que si los recibía, me plantearon ayudar en lo que fuera y yo, por ejemplo, vivo lejos y estoy sin automóvil y ellos me están ayudando con la parte de alimentación. Ayer me trajeron cosas, estoy bastante agradecida por todo el apoyo que le están dando a mi mamá Soledad y a todos nosotros, porque además nos van a vigilar a la toda la familia, hoy me van a llevar a hacer unos exámenes. Estos controlándolo todo gracias a Dios”, señaló Sánchez.

A la periodista Varnagy, la hija de Soledad, le refirió lo agradecida que está todo el auxilio que han recibido de la gente en hizo mención a la actuación de la Fundación Frigilux, la cual le propuso ayuda para su madre y padre.

“Ellos han ayudado a mucha gente de aquí, por ejemplo a este niños que lo agredieron en los ojos, ellos están ayudando a mucha gente desde hace cinco años. Ellos también quieren ayudar a mi mamá u cuento con el respaldo de la Fundación y quería mencionarlos porque es importante que se sepa que también existe esta forma”, puntualizó.

Caracas / Redacción Web

