Un momento incómodo. Esto fue lo que se vivió, hace algunos días, en un comercio ubicado en la calle Juncal de Puerto La Cruz, cuando una mujer intentaba pagar varios artículos de la cesta básica con un billete de 10 dólares y la dueña del local (ciudadana asiática) le dijo que no tenía sencillo para darle vuelto.

La solución que propuso la vendedora era que la cliente gastara la divisa completa, lo cual no fue visto por ésta con buenos ojos.

“Yo solo quiero gastar ocho, no diez”, le exclamó con voz fuerte la compradora, mientras que la comerciante le respondía: “no hay sencillo”. Se lo repitió hasta tres veces sin importar la cara de molestia que mostraba la mujer.

Como no llegaron a un acuerdo, la ciudadana se marchó del lugar y dejó los artículos en el mostrador.

Otros compradores se salieran de la cola y se retiraron del negocio mientras se desarrollaba la discusión, ya que muchos consideraron que “estaban perdiendo el tiempo”.

Escenas como esta se han vivido muchas veces en diferentes comercios de la zona norte del estado Anzoátegui.

Y es que a pesar de que cada vez son más las personas que pagan sus productos con divisas, aún es difícil conseguir billetes estadounidenses de baja denominación ($1 y $5).

Es por ello que a la hora de entregar un vuelto, la mayoría de los vendedores deben ingeniárselas para que el cliente no se vaya molesto y sin sus productos.

“La gente no entiende que no hay sencillo, que cuesta mucho tener billetes de 1 o de 5 dólares. Varias veces me ha tocado calarme a varios peleando porque no comprenden la situación”, manifestó el señor Juan Rincón, quien atiende un negocio de venta de hortalizas.

“Hoy en día, todo ciudadano carga dólares en el bolsillo, pero es una realidad que el que pueda pagar en bolívares lo hace primero así. Prefieren gastar o salir de los bolívares, que es la moneda devaluada, y guardar los dólares lo más posible hasta que se te acaben por completo los bolívares”.

Wael Raad

Pdte. Cámara de Comercio

Datos

Desde hace más de un año se ha hecho habitual la circulación de billetes del cono monetario estadounidense.

Las piezas de $1, $5, $10, $20, $50 y $100 son usadas con muchísima frecuencia en locales comerciales del área metropolitana de la entidad.

“Ya ha transcurrido algún tiempo desde que el dólar empezó a circular libremente en el país. Tanto los ciudadanos como el comerciante están más familiarizados con la moneda y actúan con menos rigidez que antes. Para resolver el tema de dar vuelto, una de las opciones que vienen implementando es pedir los datos bancarios del comprador para devolverles el restante por pago móvil o transferencia. Esta modalidad la están utilizando siete de cada 10 comerciantes”, señaló el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Wael Raad.

Otra alternativa para regresar el vuelto que están aplicando los expendedores, acotó el dirigente gremial, es dar algo de lo que ofrecen en el comercio para completar. “Pero esa no es del agrado del comprador”, agregó Raad.

Esta estrategia se ha venido implementando, sobre todo, en comercios dirigidos por asiáticos. Los vendedores, generalmente, entregan como vuelto caramelos, chupetas, galletas, entre otros productos. Algunos clientes aceptan, mientras que otros no.

La vendedora informal Leonor Rodríguez, quien tiene un puesto de empanadas en su comunidad, indicó que para evitarse problemas con los compradores, cuando no tiene sencillo para dar vueltos, trata de llegar a acuerdos para acumular el dinero.

“Yo les digo a mis clientes fijos que guarden aquí esos dos, tres o cinco dólares que les quedan. Se los anoto y cuando vienen nuevamente, ya sé que ellos tiene acumulado un dinero para nuevas compras. Muchas personas prefieren hacer así para no tener que recibir vuelto por pago móvil. Otros si aceptan las transferencias porque quieren tener algo de bolívares en su cuenta”, contó.

50% han mejorado las ventas en el municipio Bolívar por la circulación regular del dólar, afirmó el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Wael Raad. “Hay hiperinflación igual. Sin embargo, cualquier ciudadano que mate un ´tigrito´ le pagan en dólares y eso hace que la gente tenga la moneda en el bolsillo y gaste en otras cosas aparte de las básicas”.

Habla la gente

Entre habitantes de la entidad oriental hay opiniones variadas sobre las distintas formas para dar vuelto que han estado implementando los dueños de comercios.

El obrero Diego Bolívar manifestó que “yo siempre trato de gastar el billete completo para evitarme esos problemas. Siento que uno pierde mucho tiempo peleando con los chinos, ya que ellos siempre quieren ganarlas todas. Mi esposa sí se ha puesto a pelear con ellos, pero yo prefiero establecer una lista con productos y que todo esté valorado en 10 o 20 dólares para gastarlo todo y ya”.

Mientras que la señora Adriana Díaz comentó que prefiere que le pasen el vuelto por pago móvil o transferencia.

“A mío no me gusta eso de que me obliguen a gastar lo que los chinos quieran que uno gaste”, añadió.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez Pino

