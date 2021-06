Al sector sucrense de El Godo las cajas del CLAP llegan incompletas

Ramírez debe cocinar con leña en vista de la falta de gas / Foto: Cortesía

Para los habitantes del sector El Godo del municipio Montes, estado Sucre, recibir las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) representa lo más cercano a una desilusión.

Deben esperar hasta cuatro meses a que los miembros de los consejos comunales traigan los productos, que en otras zonas llegan cada 30 días, y cuando los reciben se dan cuenta de que están incompletos.

Al menos eso cree Delia Ramírez, de 27 años, quien le dijo a El Tiempo que lo que recibió fue “malísimo”.

“Esas cajas sólo trajeron 12 productos y es decepcionante. No me llegó con aceite ni leche. Tampoco trajo pollo ni mortadela. Nos tienen olvidados, porque a nosotros no nos venden proteínas ni en operativos. La última vez que gozamos de algo similar fue hace cinco meses cuando hicieron una Feria de la Sardina”, comentó la joven de verbo rápido.

Gas ausente

La dama forma parte de un grupo familiar compuesto por ocho personas y necesita del gas doméstico para preparar tanto la comida como los teteros de sus dos niños.

Esto último no lo puede hacer con regularidad porque recibe una bombona de 10 kilogramos (kg) cada 150 días, algo que la obliga a cocinar con leña y ya le produjo problemas.

“Tengo niños y siempre andan buscando leña para que yo pueda cocinar. El humo los afecta porque siempre presentan cuadros gripales. En mi caso es peor, porque sufro de tuberculosis y eso me perjudica muchísimo”.

Admitió que no es la única que padece de problemas respiratorios por la falta de gas en Montes.

“Cuando uno va al hospital se da cuenta de que hay mucha gente que casi no puede respirar y todo eso es producto de que cocinan con leña. No sé hasta dónde va a llegar todo esto”.

Más vicisitudes

Ir a Cumanacoa, capital de Montes, representa una odisea para Ramírez porque un pasaje le cuesta 500 mil bolívares y eso le impide acudir a un centro hospitalario con frecuencia. Cree que eso demuestra que la población se encuentra “olvidad por parte del Estado”.

“Cumanacoa queda cerca y para ir y venir debo gastar como un millón de bolívares. Así no puedo ir al ambulatorio para tratar mi problema, porque representa un gasto muy grande, que me limita la compra de medicinas. Mi esposo y yo no trabajamos, y eso nos pone todo más difíciles”.

Agregó que aparte de esas penuria, también debe lidiar con los constantes cortes eléctricos en El Godo, algo que le causa mucha incomodidad a los pobladores.

“Aquí la luz se va todos los días y cuando llega lo hace con mucha fuerza. Una vez me descuidé y se me quemó la nevera. No tengo dinero para repararla y nadie responde por eso. El gobernador Edwin Rojas tampoco hace nada por solventar la situación, así simplemente no se puede vivir”, agregó Ramírez quien se quejó porque los trabajadores del aseo urbano tampoco pasan por su comunidad.

“Al gobernador le pido que, por favor, nos tome en cuenta porque hay cosas que deben corregirse. Necesitamos soluciones porque ni siquiera los representantes de los consejos comunales nos ayudan, siempre hacen gestiones para beneficiarse ellos mismos”.

Cumanacoa / Joseph Ñambre

