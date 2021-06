Superliga Adrenalina de fútbol menor se ajusta y flexibiliza a la situación

El campeonato se reanudó el pasado miércoles 9 de junio, con el choque en todas las categorías de Menca Sport y El Puma Caraballo / Foto: Menca Sport

Para no escapar de la realidad que vive el mundo, sino más bien haciendo caso a esta situación, la Superliga Adrenalina de fútbol juvenil retomó sus actividades luego de casi tres meses en pausa y manteniendo cada una de las medidas sanitarias.

El Covid-19 ha sido el principal responsable de las suspensiones o interrupciones de los campeonatos deportivos en el mundo, en medio de lo cual el certamen anzoatiguense no es la excepción, ya que después de haber arrancado en febrero del presente año tuvo que hacer un alto, como lo exigió el virus chino que nuevamente amenaza al país.

Ahora, ajustados y flexibilizados a las condiciones, regresó con un calendario reprogramado, acomodado para que cada uno de los equipos participantes tenga la oportunidad de disputar sus correspondientes encuentros, como lo notificó Camilo Vásquez, presidente y fundador de la competición.

“Nos asesoramos para volver con el campeonato, tuvimos varias reuniones virtuales con los clubes y llegamos al acuerdo de retomar, pero nos flexibilizamos para recuperar las fechas perdidas, por lo cual se jugarán más partidos durante la semana flexible, por lo menos dos jornadas, sabiendo que esto se organizó para desarrollar una, sólo los domingos”, explicó Vásquez.

Vásquez (chaqueta roja), en el sorteo de la fase de grupos, en enero de 2021 / Foto: Superliga Adrenalina

En el torneo, denominado en la entidad la “Champions League” y el cual transita aun por su fase de grupos, participan los clubes Revelación FC, El Puma Caraballo FC, Menca Sport FC, Liga Metropolitana FC, Recreativo de Anzoátegui SC, Talentos de Anzoátegui FC, Oropeza Castillo FC, Neptuno Piritu FC, Real Victoria FC, Dynamo Puerto FC, Deportivo Anzoátegui, Chorrerón FC, EDIC Liendo, Trébol FC, Estudiantes de Anaco FC y Freites FC.

El organizador comentó que, a través de la Superliga Adrenalina, los niños y adolescentes de las 16 instituciones retornaron a las canchas de entrenamientos para continuar con sus prácticas, mientras se establecía el nuevo plan.

Sedes Los estadios Humberto Paparoni de Oropeza Castillo, Jesús Yendis de Barcelona, Brisas del Mar de Chorrerón y Jesús Rizales de Guanta son algunos de los terrenos donde se llevan a cabo los compromisos del torneo menor balompédico.

“Ayudamos a los equipos para que los jóvenes reactivaran sus entrenamientos. Sin embargo, el calendario también fue reestructurado para que no chocara con otras competiciones de la zona, unas también ya iniciadas y otras que estaban por comenzar, dijo el fundador.

Esta es la primera edición del certamen anzoatiguense, el cual había comenzado el pasado 14 de febrero en las categorías sub 9, sub 10, sub 11, sub 12, sub 13, sub 14 y sub 15.

La mira en el final

Los partidos finales del campeonato culminarían a mediados de mayo, para cerrar la mencionada primera edición y poner en marcha la planificación de la segunda, pero con la pausa de casi tres meses, entre marzo, abril y mayo, todo cambió.

“Seguiremos en conversaciones con los delegados de los equipos para reordenarnos ahora con lo que viene para el torneo que son los cuartos de final en cada categoría, una vez finalice la fase de grupos. Con los que clasifiquen estableceremos un calendario más planificado, desde el punto de vista de las fechas,” destacó Vásquez.

La temporada 2021 de la Superliga Adrenalina tiene como objetivo dar muestras de predominio para el futuro del fútbol menor en Anzoátegui, buscando hacer prevalecer también el trabajo conjunto con los clubes inscritos.

“Hemos hecho muchas consideraciones a nivel del consejo de honor, todo para darle a los clubes las facilidades y beneficios para que retomaran de la mejor manera sus operaciones en la Superliga”. CAMILO VÁSQUEZ, PRESIDENTE DE LA SUPERLIGA ADRENALINA

Próximamente el torneo se trasladaría la zona sur del estado para dar a conocer el talento joven de ese sector local.

Puerto La Cruz / Paúl Álvarez

Share This:



































Comentarios