Este lunes 28 de junio fueron pocas las estaciones de servicio (E/S) subsidiadas que tuvieron actividad en Puerto La Cruz, al menos en lo que se refiere al casco central de la ciudad.



En la bomba de la calle Sucre, la cola era algo pronunciada por ser una de las pocas que despacha gasolina a precio de Bs 5 mil por litro. Otra de las que estuvo operativa fue una de las ubicadas en la avenida Constitución.

Los vehículos cuyas placas terminan en 3 y 4 eran los que tenían acceso a los 20 litros de combustible que estaban vendiendo.



Como de costumbre, no faltaron las quejas por las limitaciones con el surtido del carburante, pues varios de los conductores reiteraron que viven de lo que producen con sus carros.



“A veces no hay para comprar gasolina en dólares y no queda otra alternativa que aguantar estas colas. Y no se puede reclamar por las injusticias de siempre con los ´coleados´ porque corres el riesgo de que no te vendan nada”, señaló uno de los choferes, que prefirió no revelar su nombre.



Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo



