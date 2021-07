Seis abridores que mantienen el legado de grandes estrellas venezolanas

Germán Márquez ha logrado seis triunfos pese a su alta efectividad esta temporada con Colorado / Foto: MLB

Atrás quedó el tiempo en el que Freddy García, Johan Santana, Carlos Zambrano o Félix Hernández acaparaban la atención como lanzadores venezolanos gracias a sus brillantes actuaciones. Llegó el momento de la generación de relevo desde el montículo y la ruta que han empezado a recorrer los lleva por buen camino.



Con Carlos Carrasco como el más experimentado del grupo de abridores venezolanos en Grandes Ligas fuera por tiempo indeterminado debido a una lesión, el zurdo Martín Pérez se erige como el pitcher de más experiencia dentro del conglomerado de abridores nacionales, seguido por Eduardo Rodríguez, Germán Márquez, Pablo López, Antonio Senzatela y el novato guayanés Luis García.



Márquez y García, ambos nacidos en el estado Bolívar, son quienes más victorias han obtenido en la primera mitad de la temporada (6), aunque el resto del grupo no ha desentonado en las presentaciones para sus respetivos equipos.



El derecho de 26 años perteneciente a Rockies de Colorado exhibe promedio de carreras limpias permitidas por cada nueve innings de 3.99. su efectividad se abultó debido a dos malas presentaciones: la primera el 4 de mayo ante Gigantes de San Francisco en la que permitió ocho carreras en 0.2 innings y 12 de junio ante Rojos de Cincinnati a que le aceptó nueve carreras en cinco tramos.



El resto de las presentaciones de Márquez han sido lineales, en las que no ha permitido más de cuatro anotaciones por desafío.

De las 16 presentaciones que tuvo Márquez hasta el 23 de junio, 12 de ellas han terminado su trabajo en 6.0 o más episodios, lo que demuestra la consistencia del abridor del equipo de Denver.



Senzatela, compañero de equipo de Márquez, no ha corrido con la misma suerte del bolivarense, ya que solo pudo ganar dos encuentros y perdió siete (2-7) en la primera parte de la temporada, con elevada efectividad de 4.83.



Aunque el control ha estado de lado del pitcher carabobeño de 26 años, al acumular 50 ponches y 17 boletos, ha sido muy franco con sus lanzamientos y los rivales han sacado provecho de este tema al tener promedio de bateo en contra de Senzatela de .291.



Senzatela ganó su primer encuentro el 13 de abril ante Dodgers de Los Ángeles, casi un mes después ganó por segunda vez, el 2 de junio contra Rangers de Texas.

Grata sorpresa para Houston

Fue firmado por un bono mínimo cuando ya tenía 20 años, sus opciones de llegar a Grandes Ligas parecían reducidas, no por el talento, sino por lo tarde que llegó al béisbol organizado, pero desde que subió al equipo grande de Astros de Houston a finales de la temporada de 2020, no ha dejado de sorprender: Luis García ha sido la sorpresa de los siderales desde su ascenso.



Perdió tres juegos en sus primeras siete presentaciones, no ganó sino hasta el 15 de mayo, de ahí en adelante, la historia de la temporada cambió para García. Antes de gar su primer duelo ante Rangers de Texas, que también fue el primero de su carrera el Grandes Ligas, la efectividad estaba en 3.28, al momento de ganar el sexto encuentro de la temporada el pasado 24 de junio, su efectividad se puso en 2.83.



En el camino de poco más de un mes, García venció a Atléticos de Oakland, Dodgers de Los Ángeles, Medias Rojas de Boston, Azulejos de Toronto y Tigres de Detroit, exceptuando a los felinos, el resto de los rivales tienen récord positivo y alineaciones poderosas, capaces de atacar al mejor lanzador del béisbol.



García ha exhibido su potencial como lanzador a los 24 años de edad, con 85 ponches, ha demostrado que la velocidad de su recta es capaz de retar y ganarle a los mejores bateadores de la liga.

El bolivarense Luis García ha sido de gran ayuda en los últimos dos meses para que Houston asumiera el liderato de su división

Con Medias Rojas puestas

Boston inició su proceso de reestructuración hace dos temporadas, en la que además del as Chris Sale, el zurdo venezolano Eduardo Rodríguez jugaba un papel fundamental.



Rodríguez, de 28 años y quien debutó con Boston en 2015, se perdió la temporada recortada de 2020 debido a problemas cardíacos a raíz del Covid-19, volvió por sus fueros en 2021 y hasta el momento ha rendido lo que de él se espera: ganar con solvencia y dominar a los rivales.



Su alto promedio de carreras limpias permitidas no habla de lo bien que ha lanzado Rodríguez, hasta finales de junio, acumula 5.84 de efectividad, con seis victorias y cuatro reveses (6-4).



En casi 80 episodios lanzados, ha ponchado a 93 y ha otorgado 19 boletos, ayudando a su equipo a mantenerse en la primera posición del a División Este de la Liga Americana.



Pérez, con 10 años de experiencia en las Mayores y su segunda temporada con Boston, ostenta el mismo registro de triunfos y derrotas que su coequipero y coterráneo Rodríguez (5-4), aunque con mejor efectividad (4.32) y menos ponches (57).



Pérez está aportando experiencia en la parte final del quinteto de la rotación el mánager Álex Cora, siendo esencial para romper cadenas de derrotas de su equipo en dos oportunidades.

En Miami confían en el talento

Cuando Derek Jeter y su grupo de socios adquirió la franquicia Marlins, mucho se dijo que le tomaría tiempo estructurar un equipo ganador, al contrario, posiblemente se desmantelaría para bajar los costos de manutención.



Marlins de Miami salió de Christian Yelitch, Giancarlo Stanton y otros tantos más, para dar paso a jóvenes talentosos que se convertirían, a corto plazo, en la cara de la franquicia: entre ellos dos lanzadores venezolanos, Pablo López y Eliecer Hernández.



López debutó en 2018 con 10 aperturas, y desde entonces ha sido fijo en el orden de lanzar del mánager Don Matingly.



Este año ha ganado en tres ocasiones y suma cuatro derrotas, pero con efectividad de 2.86, lo que demuestra que ha faltado apoyo ofensivo al momento de que el zuliano de 25 años se sube al montículo.

Por los 100

Carlos Carrasco no ha lanzado una pelota con el uniforme de Mets de Nueva York esta temporada, luego de llegar junto al dominicano Francisco Lindo a la Gran Manzana como parte de un proyecto ambicioso de los nuevos propietarios del club.



Carrasco sufrió una rotura del tendón de la Corva en los campos de entrenamientos y hace tres semanas hubo un retroceso en su proceso de recuperación, que lo mantiene alejado del montículo y su presencia con el equipo en 2021 es incierta.



Carrasco es el lanzador venezolano que más cerca se encuentra de las 100 victorias, y de completar el proceso de recuperación y estar sano para lanzar, podría acortar el camino para el centenar de triunfos, que en este momento lo separan 12 lauros.

Puerto La Cruz / José Barberi

