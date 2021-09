Carlos Milano: “Lo que estoy viviendo lo voy a disfrutar por mucho tiempo”

Milano maneja opciones de clubes para continuar con su carrera profesional en el baloncesto / Fotos: Cortesía

El Jugador Más Valioso de la final de la Liga Nacional de Básquetbol de Chile se convirtió en el primer venezolano en ganar tres títulos profesionales en cuatro meses. También es el quinto jugador de su país en obtener un cetro austral

La llamada que le hizo Jeison Calderín a Carlos “Hallaca” Milano (Miranda, 1985) a mediados del año 2017 no tenía nada especial, pero coincidió con el cénit de la crisis humanitaria que sufre Venezuela, que ha forzado el éxodo de 6.024.351 de sus ciudadanos (20% de su población), por el avance de la dictadura socialista de aquel país.

Calderín le preguntó entonces al pivot de Curiepe si quería ir a jugar básquet a Chile.

“Le dije que sí, pero sin la más remota idea de que se materializara”, dijo Milano, quien no había podido jugar la máxima categoría de baloncesto en Venezuela y recorría algún que otro equipo en busca de oportunidad.

A los dos meses, Calderín le entregó los boletos aéreos al venezolano, que se alzó con el premio al Más Valioso de la pasada final de la Liga Nacional de Chile, que vio la coronación de Universidad de Concepción por primera vez en el torneo.

“Fue un cambio muy drástico. Uno que viene del trópico y llegué a Concepción con frío extremo, sin conocer a nadie ni la cultura ni referencias ni costumbres ni nada”, recordó el primer venezolano con tres títulos en cuatro meses a escala de clubes, tras consagrarse en junio con Trotamundos de Carabobos en la Súper Liga de Venezuela y luego erigirse como monarca de la Conferencia Centro de Chile, hasta lograr el cetro liguero.

Venezolanos hicieron el plenoEn 2018 Milano debutó con la Universidad de Concepción y desde entonces es pieza clave en el andamiaje del Campanil.

“Desde que llegué al equipo mis compañeros me han abierto las puertas del club, me han tratado como uno más. Lo que he vivido en Concepción y lo que vivo ahora con el título lo voy a disfrutar por mucho tiempo”.

– Empiezas la temporada jugando Liga de Campeones de América, el torneo de clubes más importante del continente, y haciendo historia con Universidad de Concepción al conseguir la primera victoria de un equipo chileno en el torneo (sobre el encumbrado brasileño San Pablo); luego el título con Trotamundos, después campeón de Conferencia y ahora campeón de Liga y Más Valioso.

– El mejor año de mi carrera. Ha sido increíble.

– Estás en la historia del Campanil: primer triunfo en torneo internacional y ahora primera corona de Liga.- Me identifico mucho con este club y sólo tengo palabras de agradecimiento por la oportunidad que me han dado.

– ¿Cuál fue el factor que les dio el campeonato ante un equipo tan difícil como Valdivia?– Creo que por plasmar lo que nos dijo el coach (Cipriano Núñez) en la cancha: trabajar los bloqueos defensivos en conjunto y evitar que “Chapa” (Sebastián Suárez) e (Gerardo) Isla se convirtieran en factores decisivos.

– Hubo algo de tensión luego del choque fortuito que tuviste con el entrenador de Valdivia, Juan Córdoba, en Concepción. En Valdivia el público te decía cosas. Pero en una acción de juego felicitaste a Isla por un bloqueo que te hizo y finalmente hubo mucho respeto de parte del público y los rivales hacia ustedes, y de ustedes hacia ellos.

– Fue una acción fortuita de juego. No me caracterizo por acciones de esa naturaleza. Si él lo tomó de otra manera, es su criterio. Y sobre Isla, me quito el sombrero; es un jugador fantástico, tremendo profesional, que le duele la camiseta que defiende.

Los promedios de 14,5 puntos, 13,5 rebotes, 2,5 asistencias y 1,25 balones recuperados en los cuatro partidos de la serie final, le valieron el premio al Jugador Más Valioso al interno caribeño.

Milano emuló así lo hecho por su compatriota Juan Fontena, quien con 17 puntos y 18 rebotes se alzó con el premio al Más Valioso de la Copa de Chile 2020-2021, al alzar el cetro con Atlético Puerto Varas.

“Juan es un ídolo aquí en Chile”, consideró “Hallaca”. “Que él se haya quedado con el título de Copa y yo con el de Liga, ha sido una alegría”.

– El abrazo que te diste con Diego Silva, al quedar campeones, fue muy llamativo. Le dijiste: “no iba a dejar a mis compañeros botados”.

– Diego es mi amigo. Igual que (Carlos) Lauler. Desde que llegué aquí me han ayudado muchísimo en todo sentido. Cuando Universidad de Concepción me dio permiso para ir a Venezuela a jugar, les había dicho eso, que regresaría para que juntos quedáramos campeones. Y así se dieron las cosas.

– ¿Y ahora qué viene?

– Todavía no lo sé. Por lo pronto sólo disfrutar esto que estoy viviendo con mi familia y los míos.

– ¿Quién te viene a la mente ahora?

– Mi esposa, mi hija, mi familia y amigos que están en mi pueblo, Curiepe, en Venezuela, pero sobre todo a un hermano que la vida me regaló y que falleció hace muy poco: Anderson Patínez. Donde quiera que esté, él sabe que esto es de él, sabe todo cuanto le agradezco y que siempre lo voy a querer.

Ante la intención de Trotamundos de Carabobo de jugar la Liga de Campeones de América como representante de Venezuela, y a la espera de que Universidad de Concepción haga lo propio, Milano aún no tiene decidido su futuro.

Por ahora Concepción es su casa, el invierno ya no le congela su sangre tropical y El Campanil es parte de su vida.

Barcelona / León Aguilar

