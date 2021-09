José Altuve conectó 28vo jonrón en triunfo de Houston

José Altuve conectó jonrón de dos carreras ante Bumgarner / Foto: Cortesía

Chas McCormick fue golpeado por un lanzamiento con las bases llenas para impulsar la carrera ganadora en la décima entrada cuando Astros de Houston venció a Diamondbacks de Arizona 4-3, su derrota número 100 de la temporada.

Houston empató en el décimo inning con un sencillo impulsor de Jake Meyers, y luego de que Aledmys Díaz caminó para llenar las bases con un out, Tyler Clippard (1-1) golpeó a McCormick en la cabeza con un lanzamiento de 0-2 para anotara Yordan Alvarez.

“Bastante loco”, dijo McCormick, quien ingresó en el noveno como corredor emergente. “Saliendo de la banca simplemente estando listo para lo que sea, y estoy feliz de que hayamos ganado honestamente. Eso fue una gran victoria”.

Fue la primera victoria de Houston en un golpe por lanzamiento desde agosto de 1998 y la tercera vez en la historia de la franquicia.

“También podría haber sido mi primera salida, así que es genial decir que este es mi primer hit por lanzamiento”, dijo McCormick. “Estoy bastante fuera del plato, por lo que normalmente no me golpean tanto. Ese fue un buen momento para ser golpeado por un lanzamiento”.

El venezolano David Peralta le dio a Arizona la ventaja en la parte alta de la décima con un sencillo productor ante Ryne Stanek (3-4).

“Es como si hubiera mordido una cebolla”, dijo el mánager de Arizona Torey Lovullo sobre la derrota número 100. “Así es todo el tiempo”.

Madison Bumgarner retiró a los primeros nueve bateadores que enfrentó y a 15 de los primeros 16 antes de que José Siri caminase con un out en el sexto. Después de que Jason Castro conectó un roletazo, el venezolano José Altuve envió una recta de 0-2 al jardín izquierdo para su 28º jonrón.

“Madison estaba lanzando la pelota realmente bien hoy”, dijo Altuve. “Todos estábamos felices cuando estaba fuera del juego. Seguimos jugando hasta que juntamos algunos al bate y ganamos el juego. Esa fue una gran entrada para nosotros”.

Bumgarner dijo que estaba contento de haber cedido un hit después de lanzar siete entradas sin hits en el segundo juego de una doble cartelera contra Atlanta el 25 de abril, pero sin recibir crédito por un juego sin hits.

“Honestamente, no estoy contento de que sea un jonrón de dos carreras para dejarnos atrás, pero no me importa lanzar un juego sin hits”, dijo Bumgarner. “Especialmente después de que el de principios de este año no contó cuando no tuve nada que ver con que fueran siete entradas. Puedes tener eso”.

Antes del sexto, Altuve había sido el único corredor de bases de Astros, llegando por un error para abrir el cuarto, pero fue rápidamente borrado en una doble matanza.

Antes de esta temporada, la única otra temporada de 100 derrotas en la historia de Diamondbacks fue en 2004 cuando el club perdió 111 juegos.

Puerto La Cruz / José Barberi

